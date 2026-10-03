A levéltárban is hozzáférhetővé váltak a 2006-os kormányülések iratai

A közlemény szerint a Miniszterelnökség által szeptember 17-én a kormány hivatalos internetes oldalán nyilvánosságra hozott 2006. augusztus 31. és december 22. közötti kormányülések anyagainak eredeti papíralapú példányai egyúttal a Magyar Nemzeti Levéltárban is szabadon kutathatóvá váltak.

Ennek megfelelően a most nyilvánosságra hozott kormányülési összefoglalók kutatásához nincs szükség a Miniszterelnökség előzetes engedélyére.

Az iratok a levéltári kutatás általános szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Levéltár kutatótermében tanulmányozhatók és támogatói nyilatkozat birtokában több más államigazgatási szerv levéltárban őrzött irataival együtt összefüggéseiben is vizsgálhatók. Ebbe a körbe tartoznak például a törvények eredeti példányai, az 1989–2010 közötti országgyűlési ciklusok maradandó értékű iratai, valamint az országgyűlési választások jegyzőkönyveinek első példányai, amelyeket szintén a Nemzeti Levéltár őriz jogszabályi kötelezettség alapján – közölték.

Hangsúlyozták: a Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy a nyilvánosságra hozott történeti források a kutatók és az érdeklődők számára szabályozott, szakszerű körülmények között a kutatás szabadságát biztosítva minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak.

A nyilvánosságra hozott iratanyag eredeti, papíralapú formában a Magyar Nemzeti Levéltár kutatótermében, a budapesti Lángliliom utca 4-6. szám alatt kutatható.

A kutathatósággal, az iratanyag pontos jelzeteivel és a kutatás gyakorlati feltételeivel kapcsolatban a kutatók az MNL Információs Irodáját az info@mnl.gov.hu e-mail-címen kereshetik.

További részletes információ található még a Nemzeti Levéltár működéséről a www.mnl.gov.hu, a www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar és www.instagram.com/mnleveltar/oldalakon.