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drón támadás
Nyitókép: Anton Petrus

Orosz rakéták és drónok robbantak Moldovában

Infostart / MTI

Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, ahol felrobbantak – tudatta Maia Sandu moldovai elnök szombaton.

Az államfő az X-en azt írta, hogy orosz csapásmérő fegyverek, közöttük Banderol típusú rakéták és drónok sértették meg Moldova légterét és csapódtak be az ország területén.

„Elítélem Oroszország Ukrajna elleni ma reggeli támadását. A háború veszélyesen megközelíti Moldovát” – írta Maia Sandu.

„Moszkva Európa-szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani” – tette hozzá az államfő.

A moldvai hadsereg szerint detonációkat hallottak Moldova délkeleti részében. Károkról vagy sebesülésekről nem érkeztek jelentések.

A szomszédos dél-ukrajnai Odessza megyében légiriadó volt.

Orosz rakéták és drónok már korábban is több alkalommal megsértették az Ukrajna és az EU- és NATO-tag Románia között fekvő Moldova légterét.

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Kezdőlap    Külföld    Orosz rakéták és drónok robbantak Moldovában

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