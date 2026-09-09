Megint gondok vannak a HÉV-en, késik az egyik vonal a reggeli csúcsban

A Batthyányi téren álló egyik szerelvény vezetője közölte az utasokkal, hogy utasrosszullét miatt késnek a vonatok – közölték az InfoStarttal a szerelvényen tartózkodó utasok. Az állomáson elhangzott tájékoztatás balesetről szól.A BKK Info a Facebookon szintén utasrosszullétről tájékoztat.

18 perc állás után úgy tudjuk, a HÉV-forgalom lassacskán újraindul a helyszíni szóbeli tájékoztatás alapján. A rosszul lett férfihoz először a biztonságiakat hívták, akik leszállították a szerelvényről és gondjaikba vették.