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Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

Megint gondok vannak a HÉV-en, késik az egyik vonal a reggeli csúcsban

Infostart
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A szentendrei HÉV-en egy utas rosszulléte miatt 7:45 óta óta késések vannak a vonalon.

A Batthyányi téren álló egyik szerelvény vezetője közölte az utasokkal, hogy utasrosszullét miatt késnek a vonatok – közölték az InfoStarttal a szerelvényen tartózkodó utasok. Az állomáson elhangzott tájékoztatás balesetről szól.A BKK Info a Facebookon szintén utasrosszullétről tájékoztat.

18 perc állás után úgy tudjuk, a HÉV-forgalom lassacskán újraindul a helyszíni szóbeli tájékoztatás alapján. A rosszul lett férfihoz először a biztonságiakat hívták, akik leszállították a szerelvényről és gondjaikba vették.

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a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
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