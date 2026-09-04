ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.76
usd:
312.29
bux:
147168.79
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank épületében 2020. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Matolcsy György „mesélni” kezd – videót tett közzé a volt jegybankelnök

Infostart

A YouTube-on közzétett rövid videóban kíván magyarázatot adni az MNB volt elnöke az általa vezetett intézmény különböző ügyeit érintő vizsgálatok kapcsán.

„Történeteket mesélek önöknek. A sok hamis történet után igaz történeteket. Mindegyik a pénzről szól, mindegyik középpontjában a Magyar Nemzeti Bank áll, amelynek 12 évig lehettem a vezetője, az elnöke” – kezdi még csütörtökön megjelent videóját Matolcsy György volt jegybankelnök, amelyre a Telex figyelt fel.

Az MNB exelnöke a videójában a régi, „elvesztette közpénzjellegét” fordulatról beszél, tisztázva, hogy ezt nem ő mondta – valóban nem ő, hanem a Fidesz-alelnök és korábbi -frakcióvezető Kósa Lajos –, és hogy az MNB-alapítványokba került pénz szerinte is közpénz.

Matolcsy György maga is próbálkozik az idézet forrásának megtalálásával, szerinte

  • egyrészt az MNB-alapítványok ügyvédje mondta ezt egy perben,
  • másrészt szerepelt egy fideszes képviselők által benyújtott, az MNB-alapítványok vagyonára vonatkozó törvényjavaslatban.

Bár a törvényjavaslatot benyújtó fideszes képviselők akkor hosszan érveltek a javaslatuk mellett, és a parlamenti többség meg is szavazta azt, az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta azt, így a fideszes parlamenti többség végül egy olyan verziót fogadott el, amely szerint az MNB-alapítványok pénze is közpénz, amelyet az Állami Számvevőszéknek kell ellenőriznie.

Matolcsy György szerint ugyanakkor jelentős a különbség az MNB-nél és a költségvetésben lévő közpénz között, a jegybankban lévő pénz ugyanis szerinte nem adóforintokból származik, hanem bankműveletekből, vagyis abból, hogy az MNB devizát vesz és ad el, valamint kamatot fizet és kamatot szed be.

Ezt követően esik szó a videóban az alapítványi forintszázmilliárdokról;

a 2010-es évek első felében forintosították a devizahiteleket, amelyen hatalmas árfolyamnyereséget értek el, és ezt az eredményt rakták be az alapítványokba.

Erről akkor az MNB igazgatósága döntött.

Szerinte jó, hogy van vizsgálat a szóban forgó pénzek ügyében, mert azt mindig meg kell nézni, hogy mi történik a közpénzzel.

Úgy látja, a mostani jegybanki vezetést is vizsgálni kell, a maga részéről minden vizsgálatnak áll elébe.

A videó egy napon jelent meg az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság első ülésével, ahol az a döntés született, hogy a Matolcsy György által idézett törvényt benyújtó Bánki Eriket és az azt megszavazó Fidesz-frakció akkori vezetőjét, Kósa Lajost hallgatják meg először.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Matolcsy György „mesélni” kezd – videót tett közzé a volt jegybankelnök

mnb

vizsgálat

matolcsy györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése

Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése
Az úgynevezett „takarékos” EU-tagországok szerint észszerűtlenül magasak az uniós költségvetési tervezet fő számai. A nettó befizetőnek számító Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország közös tanácskozást tartott, ami után közölték: az Európai Bizottságnak a csaknem kétezer milliárd eurós tervezett költségvetést több százmilliárddal csökkentenie kell.
VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terjed a nyugat-nílusi vírus a környező országokban

Terjed a nyugat-nílusi vírus a környező országokban

Több nyugat-balkáni országban is terjednek a nyugat-nílusi vírusfertőzések a 2026-os szezonban. Horvátországban tíz, Szerbiában tizenegy esetet regisztráltak, míg Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban egyelőre nem mutattak ki fertőzést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálaltak a független benzinkutasok: azonnali lépést követelnek, nagy a baj a hazai töltőállomásokon

Kitálaltak a független benzinkutasok: azonnali lépést követelnek, nagy a baj a hazai töltőállomásokon

Azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac teljes átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége.

BBC
Business Sport Travel Science
Europe targeted by spiralling campaign of sabotage - and Russia is the chief suspect

Europe targeted by spiralling campaign of sabotage - and Russia is the chief suspect

Germany has blamed Russia for an attack on Leipzig airport but there has been a series of suspicious incidents elsewhere.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 16:48
Fidesz: a kormány ismét bünteti a magyar vidéket
2026. szeptember 4. 16:36
Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
×
×