Matolcsy György „mesélni” kezd – videót tett közzé a volt jegybankelnök

„Történeteket mesélek önöknek. A sok hamis történet után igaz történeteket. Mindegyik a pénzről szól, mindegyik középpontjában a Magyar Nemzeti Bank áll, amelynek 12 évig lehettem a vezetője, az elnöke” – kezdi még csütörtökön megjelent videóját Matolcsy György volt jegybankelnök, amelyre a Telex figyelt fel.

Az MNB exelnöke a videójában a régi, „elvesztette közpénzjellegét” fordulatról beszél, tisztázva, hogy ezt nem ő mondta – valóban nem ő, hanem a Fidesz-alelnök és korábbi -frakcióvezető Kósa Lajos –, és hogy az MNB-alapítványokba került pénz szerinte is közpénz.

Matolcsy György maga is próbálkozik az idézet forrásának megtalálásával, szerinte

egyrészt az MNB-alapítványok ügyvédje mondta ezt egy perben,

másrészt szerepelt egy fideszes képviselők által benyújtott, az MNB-alapítványok vagyonára vonatkozó törvényjavaslatban.

Bár a törvényjavaslatot benyújtó fideszes képviselők akkor hosszan érveltek a javaslatuk mellett, és a parlamenti többség meg is szavazta azt, az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta azt, így a fideszes parlamenti többség végül egy olyan verziót fogadott el, amely szerint az MNB-alapítványok pénze is közpénz, amelyet az Állami Számvevőszéknek kell ellenőriznie.

Matolcsy György szerint ugyanakkor jelentős a különbség az MNB-nél és a költségvetésben lévő közpénz között, a jegybankban lévő pénz ugyanis szerinte nem adóforintokból származik, hanem bankműveletekből, vagyis abból, hogy az MNB devizát vesz és ad el, valamint kamatot fizet és kamatot szed be.

Ezt követően esik szó a videóban az alapítványi forintszázmilliárdokról;

a 2010-es évek első felében forintosították a devizahiteleket, amelyen hatalmas árfolyamnyereséget értek el, és ezt az eredményt rakták be az alapítványokba.

Erről akkor az MNB igazgatósága döntött.

Szerinte jó, hogy van vizsgálat a szóban forgó pénzek ügyében, mert azt mindig meg kell nézni, hogy mi történik a közpénzzel.

Úgy látja, a mostani jegybanki vezetést is vizsgálni kell, a maga részéről minden vizsgálatnak áll elébe.

A videó egy napon jelent meg az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság első ülésével, ahol az a döntés született, hogy a Matolcsy György által idézett törvényt benyújtó Bánki Eriket és az azt megszavazó Fidesz-frakció akkori vezetőjét, Kósa Lajost hallgatják meg először.