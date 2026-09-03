Újabb ügyekben tett feljelentést az MNB vezetése

A korábbiak után további ügyekben tett feljelentést az MNB vezetése. Öt ingatlannal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz az MNB-Ingatlan Kft.-t érintő átvilágítás alapján, jelentős túlárazásokra derülhetett fény, az értékbecslések pedig arra utalnak, hogy az ingatlanok valójában sokkal kisebb értéket képviselhetnek, mint amennyit papíron, ami anyagi veszteséget okozhatott a Magyar Nemzeti Banknak.

A feljelentés

hűtlen kezelés,

hanyag kezelés,

csalás és

hivatali visszaélés gyanúja miatt

az alábbi ingatlanokat érintik:

Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ,

Bölcsvár,

MNB Budai Központ,

MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum,

Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.

Az MNB csütörtöki közleményében arra is kitér, hogy az MNB-székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett.

A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta a fent említett öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést.

„A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés alatt a jegybank a törvényi mandátumának megfelelően alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli” – összegezte a Magyar Nemzeti Bank.