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Nyitókép: KAROLINA GRABOWSKAKABOOMPICS pexels.com

Ebben állapodott meg az ATV és az RTL Magyarország

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Az ATV hosszú távú megállapodást kötött az RTL-lel, amelynek értelmében 2027 januárjától az RTL Saleshouse végzi az ATV és ATV Extra csatornák hirdetésértékesítését.

Az ATV bejelentése szerint 2027 januárjától az RTL Magyarország kereskedőháza, az RTL Saleshouse végzi az ATV és ATV Extra televíziós csatornák hirdetésértékesítését – számolt be róla az index.hu.

A közlemény szerint az együttműködés növeli a hirdetők számára biztosított elérést, valamint hozzájárul a 2027-es kampányok még stabilabb és hatékonyabb kiszolgálásához. Az ATV és ATV Extra csatornák nézői profiljaik révén tökéletes kiegészítői az RTL Magyarország meglévő kínálatának, így tovább bővülnek a márkák kommunikációs lehetőségei. Az együttműködés révén az RTL Saleshouse még szélesebb és sokszínűbb célközönséget, elérési potenciált kínál partnerei számára.

A megállapodás jelentőségét növeli, hogy az ATV és ATV Extra a hazai televíziós piac meghatározó közéleti fókuszú csatornái, amelyek infotainment és saját gyártású, főként live tartalmaival markáns szereplői a hazai médiakínálatnak – emelték ki.

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