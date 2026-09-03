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Egy analóg villanyóra, ami az áramfogyasztást mutatja.
Nyitókép: Getty Images/Torsten Asmus

Így változik az áramszámla, de önként – csak ha akarjuk

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Az MVM közölte: szeptember 1-jétől önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a „dinamikus tarifát”. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Egyelőre még csak az „okosmérősök” igényelhetik.

A változás lényege a Portfolio összegzése szerint: a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, a felett viszont a mai, 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő, változó egységár jön.

Az MVM közlése szerint

a dinamikus tarifát, tehát a D árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek.

A konstrukció lényege, hogy a szolgáltató a kedvezményes sávhatárig továbbra is a fix A1 árszabás szerinti kedvezményes áron számol el, az ezt meghaladó mennyiségre pedig a villamosenergia-piaci árak változását követő D egységárat alkalmazza.

Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz.

A kedvezményes sávhatár lakossági ügyfeleknél 2523 kWh/év, az egyetemes szolgáltatásban vételező mikrovállalkozásoknál 4606 kWh/év. A tarifa tehát elsősorban azoknak lehet kedvező, akiknek a fogyasztása meghaladja ezt a keretet, és van olyan nagyobb energiaigényű, rugalmasan időzíthető berendezésük, mint egy elektromosautó-töltő vagy egy klíma.

Az MVM indoklása szerint a naperőművek terjedésével egyre nagyobbak lehetnek a napszakok közötti ár- és mennyiségi különbségek. A közlemény külön megemlíti az extrém időjárási helyzeteket és „a paksi termelés körüli kihívásokat" is a fogyasztásoldali rugalmasság felértékelődésének okai között.

Fontos gyakorlati feltétel, hogy

a dinamikus elszámoláshoz okosmérő kell: negyedórás vagy órás felbontású mérés nélkül nem lehet a tőzsdei árakhoz kötni a fogyasztást.

A hazai okosmérő-kiépítettség ezért érdemben behatárolja, hányan tudnak élni a lehetőséggel az elején.

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