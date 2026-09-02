Karácsony Gergely berántotta a vészféket, létszámstop lépett életbe

Minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség a Fővárosi Önkormányzatnál szeptember 1-től, erről maga Karácsony Gergely határozott – írja értesülései alapján a Magyar Hang.

A főpolgármester a főváros anyagi nehézségei miatt létszámstopot is elrendelt, miközben gyakorlatilag minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat – írja a lap, hozzátéve, hogy minderre a bérkifizetések zökkenőmentes fedezése miatt van szükség. Az intézkedés fennmarad, amíg Budapest és a kormány meg nem egyezik a főváros anyagi helyzetének rendezéséről.

A Főpolgármesteri Hivatal a lap több értesülését is megerősítette. A hivatal sajtóosztálya arról értesített, hogy jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Például szeptember 18-án lejár a folyószámlahitel-szerződés az OTP-vel, vagyis ezt a 65 milliárdot – ami addigra még magasabb összeg lesz – vissza kell fizetni teljes egészében. Emellett a BKK és a BKV összesen 45 milliárdos hiteleit is vissza kell fizetnie a cégeknek a hó végéig. Remélik, az összesen több mint 110 milliárdos összeget az iparűzési adó szeptember közepén Budapesthez beérkező részlete fogja fedezni.

A kormány által korábban a szolidaritási hozzájárulás befizetésére adott, október 15-ig tartó halasztással kapcsolatban is érdeklődött a lap, ám a főpolgármesteri hivatal azt válaszolta, hogy erről a kormányt kell kérdezni. A főváros úgy fogadta el a saját költségvetését, hogy a szolidaritási hozzájárulásra befizetendő pénzeket abból az összegekből fedezik, amit az állammal szemben indított perekből nyernek. Ehhez képest egyébként már inkasszálta őket idén még az Orbán-, később pedig a Magyar-kormány is a szolidaritási hozzájárulás miatt, előbbi 11,7 milliárdot, utóbbi 7,5 milliárdot vont le tőlük, miközben Budapest továbbra sem kap állami normatívát a kötelező feladatai ellátására az államtól a tartozásai miatt.