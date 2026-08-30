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Fiatal turista lány a budapesti napfelkeltében gyönyörködik.
Nyitókép: Getty Images/Maksym Belchenko

Vasárnap is nagy meleg lesz, aztán az iskolakezdésre jön a csavar az időjárásban

Infostart

Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes, meleg idő várható, a jövő hét elején kicsit már változékonyabbra fordul időjárásunk.

Vasárnap száraz, napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel – írja a HungaroMet előrejelzése. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal hidegebb is lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 34 fok között valószínű.

Az iskolakezdésre, a jövő hét elejére már változékonyabbra fordul az időjárás.

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a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
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