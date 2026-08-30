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Szabad a pesti alsó rakpart. Forrás: BKK
Nyitókép: Forrás: BKK

Kezdődik az iskola, ismét változik a budapesti rakpart közlekedése

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Pár nap, és véget ér a nyári szezon, ezzel együtt az autósok is kicsit többet használhatják a Duna-parti útszakaszt.

Változik a pesti alsó rakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt: augusztus 31-től az eddigi 17:00 helyett csak 18:30-tól válik autómentessé a rakpart – írja a fővárosi önkormányzat közlése nyomán a hvg.hu.

A hétvégi rend nem változik, továbbra is egész nap használhatják az autómentes rakpartot a kerékpárosok és a gyalogosok. A lezárás kezdetén, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő fél órában még előfordulhat gépjárműforgalom, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől.

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Kezdőlap    Belföld    Kezdődik az iskola, ismét változik a budapesti rakpart közlekedése

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