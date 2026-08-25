Vitézy Dávid emlékeztetett: a Déli Körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten Kelenföld és Ferencváros között. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hidakat is.

A fejlesztéshez kapcsolódóan most hat héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti.

A munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik el a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva, szakaszosan halad.

A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet - Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a Külső Mester utca használata javasolt.

A Déli Körvasút beruházásának célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé, kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés - áll a bejegyzésben.