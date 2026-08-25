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Nyitókép: Pixabay

Ravasz: ide rejtette a csempészárut a sofőr, de lebukott

Infostart / MTI

Hamis márkajelzésű ruhákat és csempészcigarettát foglalt le a NAV. A kocsi sofőrje nem tudott túljárni a hatóság eszén.

Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempészcigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevetési igazgatósága kedden.

Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.

Fekete fóliába tekert, körberagasztott csomagok keltették fel a járőrök figyelmét a szatymazi pihenőhelyre terelt terelt jármű utasterében és rakterében. A csomagokból különféle ismert márkajelzésű rövidnadrágok, pólók és szoknyák kerültek elő.

A termékek minősége, címkézése, valamint a szállítás körülményei miatt felmerült a gyanú, hogy a ruhák nem eredetiek, majd a védjegyek jogosulti képviselői megerősítették, hogy hamisítványokról van szó - ismertették.

Az adóhatóság jelezte, hogy a kisbusz tető- és oldalkárpitjai, valamint az oldalsó és hátsó ajtók gyári üregeiben 1415 doboz, különféle márkájú bolgár cigarettát is találtak. A cigaretta miatt a sofőr 7,3 millió forint bírságra számíthat - tudatták, hozzátéve: a hamis termékek mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A pénzügyőrök a csempészcigarettát és a hamis ruhákat lefoglalták.

Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy a jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni - jegyezték meg.

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Kezdőlap    Belföld    Ravasz: ide rejtette a csempészárut a sofőr, de lebukott

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