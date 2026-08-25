Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye – a nap hírei

Visszavonta a krízishelyzet besorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye. Hétfő éjjel újraindult a Paksi Atomerőmű 4. blokkja is, várhatóan szerdára ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény.

Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról – közölte a kamatdöntő ülés után a jegybank elnöke. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5 és fél százalékra csökkentette az alapkamatot.

Feljelentést tett a 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként, mintegy 300 milliárd forint értékben lebonyolított beszerzések miatt Orbán Anita külügyminiszter. A Legfőbb Ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tett feljelentés különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját veti fel.

Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt.-t az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. A vállalat jogi lépést tervez.

Szigorítja és pontosítja a kormány a zártkörű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőkealapokat és a kockázatitőke-alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a letelepedési államkötvényekkel, a lélegeztetőgépekkel és az MNB-alapítványokkal lehetnek kapcsolatosak az első ügyek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal napirendjén. Ligeti Miklós elnökjelölti meghallgatásán úgy vélte: reálisan az ellopott közvagyon tíz százaléka szerezhető vissza. Unger Anna Róza, az ELTE egyetemi docense szerinte a cél, hogy sikerüljön megtalálni a vagyonkimentések mintázatát. Sárvári Nicholas szerint azért is fontos a hivatal munkája, mert meg kell mutatni a külvilág számára, hogy létezik visszaút az autokráciából.

A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. A testület tiszás tagja a napirend elfogadása előtt jelezte: több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

Jövő héttől egy öttagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit – jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult és a grémium teszi majd meg személyi javaslatát.

Azonnali egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígérete ellenére továbbra sem tartottak érdemi konzultációt.

Sikeres gerincműtéten van túl a hétfőn Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája - jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Honvéd kórház tájékoztatása alapján azt közölte: az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet.

Több tagország vezető politikusával egyeztett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott: Szlovákia számára az erős kohéziós- és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott: nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről.

Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója – közölte a TASZSZ hírügynökség a CBS News-tudósítójának az X-en közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről.

Ukrajna, úgy tűnik, lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen – jelentette ki Mihajlo Fedorov júliusban menesztett ukrán védelmi miniszter. A korábbi tárcavezető a Reuters hírügynökségnek adott interjújában úgy vélte, Kijevnek pár hónapja van arra, hogy kulcsfontosságú döntésekkel előnyére változtassa meg az események menetét.

Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok – jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi-szorosban és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra.

Újabb egy évvel, 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az Egyesült Államok nemzeti érdeke.

Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra – közölte Donald Trump. A múlt hét végén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást.

Több száz, az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások.

Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz Klímaváltozási Szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius-fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában 21,09 fokot mértek.