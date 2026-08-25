ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.95
usd:
309.29
bux:
151539.19
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

5 és fél százalékra csökkentette az alapkamatot a Monetáris Tanács. Feljelentést tett a 300 milliárd forintos Covid-beszerzések ügyében a külügyminiszter. Az Inforádió legfontosabb hírei kedden.

Visszavonta a krízishelyzet besorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye. Hétfő éjjel újraindult a Paksi Atomerőmű 4. blokkja is, várhatóan szerdára ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény.

Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról – közölte a kamatdöntő ülés után a jegybank elnöke. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5 és fél százalékra csökkentette az alapkamatot.

Feljelentést tett a 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként, mintegy 300 milliárd forint értékben lebonyolított beszerzések miatt Orbán Anita külügyminiszter. A Legfőbb Ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tett feljelentés különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját veti fel.

Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt.-t az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. A vállalat jogi lépést tervez.

Szigorítja és pontosítja a kormány a zártkörű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőkealapokat és a kockázatitőke-alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a letelepedési államkötvényekkel, a lélegeztetőgépekkel és az MNB-alapítványokkal lehetnek kapcsolatosak az első ügyek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal napirendjén. Ligeti Miklós elnökjelölti meghallgatásán úgy vélte: reálisan az ellopott közvagyon tíz százaléka szerezhető vissza. Unger Anna Róza, az ELTE egyetemi docense szerinte a cél, hogy sikerüljön megtalálni a vagyonkimentések mintázatát. Sárvári Nicholas szerint azért is fontos a hivatal munkája, mert meg kell mutatni a külvilág számára, hogy létezik visszaút az autokráciából.

A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. A testület tiszás tagja a napirend elfogadása előtt jelezte: több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

Jövő héttől egy öttagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit – jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult és a grémium teszi majd meg személyi javaslatát.

Azonnali egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígérete ellenére továbbra sem tartottak érdemi konzultációt.

Sikeres gerincműtéten van túl a hétfőn Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája - jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Honvéd kórház tájékoztatása alapján azt közölte: az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet.

Több tagország vezető politikusával egyeztett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott: Szlovákia számára az erős kohéziós- és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott: nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről.

Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója – közölte a TASZSZ hírügynökség a CBS News-tudósítójának az X-en közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről.

Ukrajna, úgy tűnik, lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen – jelentette ki Mihajlo Fedorov júliusban menesztett ukrán védelmi miniszter. A korábbi tárcavezető a Reuters hírügynökségnek adott interjújában úgy vélte, Kijevnek pár hónapja van arra, hogy kulcsfontosságú döntésekkel előnyére változtassa meg az események menetét.

Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok – jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi-szorosban és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra.

Újabb egy évvel, 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az Egyesült Államok nemzeti érdeke.

Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra – közölte Donald Trump. A múlt hét végén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást.

Több száz, az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások.

Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz Klímaváltozási Szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius-fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában 21,09 fokot mértek.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyilvánosságra hozhatja eddig titkolt szerződéseit az MNB

Nyilvánosságra hozhatja eddig titkolt szerződéseit az MNB

Jogellenesen titkolja gazdálkodási adatait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, miután a jegybank megtagadta az információk kiadását a Transparency Internationalnek. Az ügyben azonban Varga Mihály is megszólalt: mint kedden kiderült, ő szintén támogatja az érintett szerződések nyilvánosságra hozatalát - számolt be a RTL.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus döntést hozott Németország: engedélyt kapnak a szabotázsakciókra a titkosszolgálatok

Drasztikus döntést hozott Németország: engedélyt kapnak a szabotázsakciókra a titkosszolgálatok

Németországnak egyre növekvő hibrid fenyegetésekkel kell szembenéznie Friedrich Merz kancellár szerint.

BBC
Business Sport Travel Science
Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

In a statement confirming her death, the singer's team says she will be remembered as an "inspiration" and for her "wit, warmth, and kindness".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 20:54
Meghallgatták az NVVH közpénzügyi elnökhelyettes-jelöltjeit
2026. augusztus 25. 19:40
Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki megölte alvó kisfiát
×
×