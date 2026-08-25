ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.57
usd:
309.83
bux:
151348.39
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A BM Heros Zrt. technikusai lélegeztetőgépet tesztel a cég kőbányai üzemcsarnokában felállított a higiéniai és biztonsági követelményeknek maximálisan megfelelő, szűrt levegőjű hatalmas sátorban 2020. május 28-án. A 450 négyzetméteres üzemcsarnokban és a benne lévő sátorban 17 szakember dolgozik az állami tulajdonú zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által fejlesztett lélegeztetőgépének sorozatgyártásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Befutott a Fidesz válasza Orbán Anita Covid-ügyi feljelentésére

Infostart

A koronavírus-járvány idején a Fidesz-KDNP-kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből, a beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt – közölte a Fidesz-frakció azt követően, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: feljelentést tett a Covid elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán, Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében.

Az ellenzéki párt közleményében azt írták: egy világjárvány közepén nem lehetett előre tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség, és a kormány nem vállalhatta annak kockázatát, hogy egyetlen magyar ember is eszközhiány miatt ellátás nélkül maradjon.

Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzzsel abban, hogy a lélegeztetőgépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. Ezt a célt szolgálták a könnyített közbeszerzési szabályok és végrehajtott beszerzések – emelték ki.

Hozzátették, hogy közben a világpiacon „vérre menő” küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért. Ezért szerintük felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett.

El kellett kerülni ugyanis a dél-európai országokból ismert viszonyokat: amikor Olaszországban beteltek az intenzív osztályok, az orvosoknak elegendő gép hiányában dönteniük kellett arról, hogy kit fognak lélegeztetőgépre kötni, és kit nem – magyarázták.

Úgy fogalmaztak: a kérdés 2020-ban egyszerű volt: „kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép?”.

A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül. „Most, hat év távlatából, 4 kávé után a Tisza-kormány sem gondolhatja komolyan, hogy nem ez volt a felelős döntés” – áll a közleményben.

(A nyitókép illusztráció.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Befutott a Fidesz válasza Orbán Anita Covid-ügyi feljelentésére

feljelentés

fidesz

maszk

lélegeztetőgép

covid

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

A Magyar Honvédség által használt Gripen harci repülők megbízhatónak számítanak Csiki Varga Tamás szerint. A Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője beszélt arról is az InfoRádióban, hogy mikor derülhet ki, milyen meghibásodás történt a géppel.
 

Ruszin-Szendi Romulusz: nagyon jó hírt kaptam

Ruszin-Szendi Romulusz: drónról vizsgálták a balesetet szenvedett Gripen fegyvereit

VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Varga Mihály: ősszel derülhet ki, mi lesz az MNB inflációs céljával

Varga Mihály: ősszel derülhet ki, mi lesz az MNB inflációs céljával

Tavasszal elkezdődött az inflációs cél felülvizsgálatával kapcsolatos munka, aminek eredményeiről ősszel számolhatunk be - mondta keddi sajtótájékoztatóján Varga Mihály. Az MNB elnöke kiemelte, hogy jelenleg az EU-ban Magyarországon a legmagasabb az inflációs cél, amennyiben a kormány komolyan gondolja az euróbevezetési terveit, akkor ez a jegybankra is tartogat feladatokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban

Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban

Nulla százalékra csökken a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú, gyógyszertárban készített magisztrális készítmények áfája.

BBC
Business Sport Travel Science
China hits out at 'illegal' new US sanctions on Iran and trading partners

China hits out at 'illegal' new US sanctions on Iran and trading partners

The US has threatened to isolate nations that continue to do business with Tehran, which sells much of its oil to Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 15:15
„Meg kell értenünk, mi történt a közvagyon kárára” – meghallgatták az NVVH három elnökjelöltjét
2026. augusztus 25. 15:03
Müller Veronika: a tüdőráknál javultak a túlélési mutatók, ám nem csak a dohányosok vannak veszélyben
×
×