Befutott a Fidesz válasza Orbán Anita Covid-ügyi feljelentésére

Az ellenzéki párt közleményében azt írták: egy világjárvány közepén nem lehetett előre tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség, és a kormány nem vállalhatta annak kockázatát, hogy egyetlen magyar ember is eszközhiány miatt ellátás nélkül maradjon.

Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzzsel abban, hogy a lélegeztetőgépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. Ezt a célt szolgálták a könnyített közbeszerzési szabályok és végrehajtott beszerzések – emelték ki.

Hozzátették, hogy közben a világpiacon „vérre menő” küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért. Ezért szerintük felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett.

El kellett kerülni ugyanis a dél-európai országokból ismert viszonyokat: amikor Olaszországban beteltek az intenzív osztályok, az orvosoknak elegendő gép hiányában dönteniük kellett arról, hogy kit fognak lélegeztetőgépre kötni, és kit nem – magyarázták.

Úgy fogalmaztak: a kérdés 2020-ban egyszerű volt: „kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép?”.

A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül. „Most, hat év távlatából, 4 kávé után a Tisza-kormány sem gondolhatja komolyan, hogy nem ez volt a felelős döntés” – áll a közleményben.

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