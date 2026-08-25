ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.09
usd:
309.34
bux:
151539.19
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Trump átkeresztelné Kanada egyik tavát, és nem is akármire

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közös Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá - közölte kedden Donald Trump amerikai elnök.

Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elnök arról írt, hogy ez a változtatás „komoly megfontolás” alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban.

Egy másik bejegyzésében a Kanadával fennálló vámvitával összefüggésben megismételte, hogy „az északi szomszéd évtizedek óta kihasználja” az Egyesült Államokat. Állítása szerint Kanada részéről 400 százalékos vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek.

Kifogásolta, hogy Kanada 10 éve nem engedélyezi a Gulfstream Aerospace repülőgépeinek bevitelét, miközben az amerikai gyártó kanadai versenytársa számára teljes hozzáférést akar az Egyesült Államok piacához.

Egyúttal azt mondta, hogy az utóbbi évtizedben az Egyesült Államok évente 60 milliárd dollárt veszített a Kanadával folytatott kereskedelmen.

Egy további bejegyzésében Trump „politikai haszonszerzés érdekében elkövetett hazugságnak” nevezte Mark Carney kanadai miniszterelnök azon megjegyzését, miszerint bele akarna avatkozni a francia ajkú kanadai közösség életébe.

Mark Carney hétfőn ellátogatott a többségében francia ajkúak lakta Québec tartományba, és ott nyilatkozva egyebek között azzal indokolta az Egyesült Államokkal tervbe vett kereskedelmi megállapodás elutasítását, hogy az „gyengítette volna Kanada kulturális és nyelvi védelmét, köztük a francia nyelv helyzetét Québecben”.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője a nyelvhasználat és a kereskedelmi megállapodás összekapcsolásáról szóló állítást „vicces, de kitalált történetnek” nevezte hétfőn. Szerinte a vita valójában nem a francia nyelvről szól, hanem arról, hogy Kanada előírná amerikai technológiai és streamingcégeknek, hogy bevételeik egy részét kanadai tartalmak finanszírozására fordítsák.

Egy augusztusban nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy Kanadán belül a Québec tartományban élők utasítják el legnagyobb arányban Donald Trump politikáját az egyre élesebb amerikai-kanadai kereskedelmi vitákkal kapcsolatban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Trump átkeresztelné Kanada egyik tavát, és nem is akármire

egyesült államok

donald trump

kanada

átnevezés

ontario-tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wagner Péter: óriási gonddal találta magát szemben az USA, de majd megoldják
Aréna

Wagner Péter: óriási gonddal találta magát szemben az USA, de majd megoldják
A Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense szerint az elképzelés az volt, hogy az Európából és a Közel-Keletről felszabaduló erőket vagy visszatelepítik az Egyesült Államokba, vagy a távol-keleti bázisokat erősítik meg. A Fülöp-szigeteken és Ausztráliában ugyan megnőtt a katonai jelenlét, de érdemi változás nem történt az elhárító rakéták hiánya miatt.
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betiltották a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután a cég saját magát hozta kényelmetlen helyzetbe

Betiltották a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután a cég saját magát hozta kényelmetlen helyzetbe

Felfüggesztette a hatóság a munkavégzést a debreceni CATL-akkumulátorgyár három üzemében, miután kilenc dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium kedden. Ugyanezen a napon a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal megadta a cellagyártó épület első ütemére vonatkozó használatbavételi engedélyt, a második ütemre vonatkozó kérelmet viszont augusztus 19-én elutasította.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.

BBC
Business Sport Travel Science
Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

The singer died at her home in Nashville, Tennessee, earlier today, her family confirmed in a statement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 20:16
„Lassan elveszítjük a háborút” – üzent a kijevi belső kör volt tagja
2026. augusztus 25. 19:15
Meglepő húzásra készülhet Giorgia Meloni
×
×