Trump átkeresztelné Kanada egyik tavát, és nem is akármire

Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elnök arról írt, hogy ez a változtatás „komoly megfontolás” alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban.

Egy másik bejegyzésében a Kanadával fennálló vámvitával összefüggésben megismételte, hogy „az északi szomszéd évtizedek óta kihasználja” az Egyesült Államokat. Állítása szerint Kanada részéről 400 százalékos vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek.

Kifogásolta, hogy Kanada 10 éve nem engedélyezi a Gulfstream Aerospace repülőgépeinek bevitelét, miközben az amerikai gyártó kanadai versenytársa számára teljes hozzáférést akar az Egyesült Államok piacához.

Egyúttal azt mondta, hogy az utóbbi évtizedben az Egyesült Államok évente 60 milliárd dollárt veszített a Kanadával folytatott kereskedelmen.

Egy további bejegyzésében Trump „politikai haszonszerzés érdekében elkövetett hazugságnak” nevezte Mark Carney kanadai miniszterelnök azon megjegyzését, miszerint bele akarna avatkozni a francia ajkú kanadai közösség életébe.

Mark Carney hétfőn ellátogatott a többségében francia ajkúak lakta Québec tartományba, és ott nyilatkozva egyebek között azzal indokolta az Egyesült Államokkal tervbe vett kereskedelmi megállapodás elutasítását, hogy az „gyengítette volna Kanada kulturális és nyelvi védelmét, köztük a francia nyelv helyzetét Québecben”.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője a nyelvhasználat és a kereskedelmi megállapodás összekapcsolásáról szóló állítást „vicces, de kitalált történetnek” nevezte hétfőn. Szerinte a vita valójában nem a francia nyelvről szól, hanem arról, hogy Kanada előírná amerikai technológiai és streamingcégeknek, hogy bevételeik egy részét kanadai tartalmak finanszírozására fordítsák.

Egy augusztusban nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy Kanadán belül a Québec tartományban élők utasítják el legnagyobb arányban Donald Trump politikáját az egyre élesebb amerikai-kanadai kereskedelmi vitákkal kapcsolatban.