Itt az MNB kamatdöntése – mutatjuk az új kamatszintet

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.

A döntés megfelelt az előzetes várakozásoknak, ugyanis

Varga Mihály MNB-elnök korábban közölte, hogy „mini kamatcsökkentési ciklusba” kezd a jegybank, és ennek megfelelően is döntöttek július után augusztusban is. A helyzet szeptemberben már nem lesz ilyen egyértelmű, akkor ugyanis kiderül, hogy folytatja-e a jegybank a kamatcsökkentési folyamatot.

a mélyen cél alatti infláció (az áremelkedés mértéke júliusban 1,2 százalékos szintre olvadt) lehetőséget biztosított a monetáris lazításra.

A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén. Legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.

Legközelebb szeptember 22-én ül össze a Monetáris Tanács.