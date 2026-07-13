A magyar válogatott sportoló hajszál híján meggyilkolta a könyörgő férfit

Büntetése súlyosítását indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség egy volt válogatott sportolónak, aki szórakozás közben életveszélyesen megsebesített egy férfit – közölte a másodfokú ügyészség hétfőn. A vádlott nevét a Győri Fellebbviteli Főügyészség nem közölte.

Az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék áprilisban életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt két év börtönbüntetésre ítélte a férfit.

A főügyészség közleménye szerint a kábítószer és alkohol hatása alatt álló vádlott és az ittas sértett egy születésnapi rendezvényen vett részt, ahol a sértett túl közel állt a vádlott élettársához, ezért a volt sportoló ellökte, majd ököllel a feje felé ütött.

A sértett térdelve bocsánatot kért, de a vádlott fejbe rúgta, megpróbálta többször megütni a fejét, miközben a sértett védekezett.

A vádlott végül ismét fejbe rúgta, amitől a sértett hátra esett és beütötte a fejét a térkőbe, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg az életét.

A Szombathelyi Törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője is fellebbezett enyhítésért, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.