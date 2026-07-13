ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.84
usd:
312.4
bux:
142364.88
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

A magyar válogatott sportoló hajszál híján meggyilkolta a könyörgő férfit

Infostart / MTI

Súlyosabb büntetést kért a fellebbviteli főügyészség a volt válogatott sportolóra, aki életveszélyesen megsebesített egy férfit.

Büntetése súlyosítását indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség egy volt válogatott sportolónak, aki szórakozás közben életveszélyesen megsebesített egy férfit – közölte a másodfokú ügyészség hétfőn. A vádlott nevét a Győri Fellebbviteli Főügyészség nem közölte.

Az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék áprilisban életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt két év börtönbüntetésre ítélte a férfit.

A főügyészség közleménye szerint a kábítószer és alkohol hatása alatt álló vádlott és az ittas sértett egy születésnapi rendezvényen vett részt, ahol a sértett túl közel állt a vádlott élettársához, ezért a volt sportoló ellökte, majd ököllel a feje felé ütött.

A sértett térdelve bocsánatot kért, de a vádlott fejbe rúgta, megpróbálta többször megütni a fejét, miközben a sértett védekezett.

A vádlott végül ismét fejbe rúgta, amitől a sértett hátra esett és beütötte a fejét a térkőbe, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg az életét.

A Szombathelyi Törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője is fellebbezett enyhítésért, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A magyar válogatott sportoló hajszál híján meggyilkolta a könyörgő férfit

bíróság

győr

verekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Fidesz és a KDNP elkülönült a parlamenti üléstől, Gulyás Gergely lemondott

A Fidesz és a KDNP elkülönült a parlamenti üléstől, Gulyás Gergely lemondott
A Fidesz és a KDNP nem vesz részt az Országgyűlés ülésén, ahol ma módosítják az Alaptörvényt és Magyar Péter mond beszédet napirend előtt. Az ülésteremben a kormányfő felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében államfői hivatala véget ér. Ha ezt nem teszi, megindul ellene a megfosztási eljárás.
 

Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását! – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Csehország ismét előrébb lépett az „Oroszországgal szemben leginkább ellenséges országok” Moszkva által vezetett listáján, miközben Prágában komoly belpolitikai vitát váltott ki egy Ukrajnának szánt, de már visszafordíthatatlan pénzügyi hozzájárulás.
 

Dróneső zúdult Oroszországra hétfő reggelre, a moszkvai légi közlekedés is akadozott

Kezdenek az EU-külügyminiszterek, az orosz szankciók a tét ma

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – közölte az Ukrajinszka Pravda. Négy éven át arra épített Oroszország, hogy egy felőrlő állóháborúban kitartóbb lesz Ukrajnánál. Most azonban, ahogy az ukrán drónok egyre nagyobb kárt okoznak az orosz hadseregben és az olajiparban, Moszkva kénytelen belátni, hogy az idő nem feltétlenül neki dolgozik - elemezte a helyzetet a Wall Street Journal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt

Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt

A tervekben családi élményzónák, kulturális rendezvények, valamint könnyű- és elektronikus zenei programok is helyet kaptak.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 27 killed, 25 critically injured after fire engulfs Bangkok bar

At least 27 killed, 25 critically injured after fire engulfs Bangkok bar

Firefighters arrived at the scene in the Chatuchak district to find patrons running through flames to escape.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 14:34
Három kerületből még várják a jelentkezőket a panelházakból
2026. július 13. 14:10
Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira
×
×