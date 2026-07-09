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Kislány, aki a kezével eltakarja az arcát.
Nyitókép: Getty Images/Olga Pankova

Péterfalvi Attila: politikusok ne tegyék ki gyerekek fotóit!

Infostart / InfoRádió

Bár van már némi javulás, sokszor már az első kérdésekre leveszik a gyerekek fotóit, de ismét arra hívta fel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a közösségi médiát politikai célokra is használó szervezeteket és természetes személyeket, hogy ne tegyék közzé kiskorúak személyes adatait vagy képmását. A témáról Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke beszélt az InfoRádióban.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) már nem először foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy gyermekek személyes adatait, túlnyomó többségben arcképét használják fel különböző platformokon. A hatóság már az idei országgyűlési választásokhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatójában is érintette ezt a kérdést – mondta el Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az InfoRádióban. Hozzátette: a hatóság elsődlegesen amiatt szólalt meg, mert

nem először fordul elő, hogy politikai célból használják fel gyermekek arcképét, ami a hatóság álláspontja szerint rendkívül káros és sérelmes, és nyilvánvalóan a legtöbb esetben jogellenesen is történik.

„Ha az Európai Unió adatvédelmi szabályait nézzük, egyértelműen fogalmaz a GDPR: fokozott körültekintéssel kell eljárni a gyermekeket érintő adatkezelések esetében, kiemelt figyelmet és gondosságot vár el a jogszabály az adatot kezelőktől, hiszen a gyermekek nem képesek megfelelően felmérni és értékelni, hogy milyen mértékű és jellegű hatással jár, illetve később járhat a személyükre, helyzetükre, jogaikra nézve, hogy ha személyes adataikat politikai tevékenység részeként használják fel” – fogalmazott a hatóság elnöke.

A tájékoztatójuk azt is érinti, hogy természetesen a szülők, törvényes képviselők hozhatnak döntést a gyermekek helyett, illetve nevében – mondta Péterfalvi Attila.

A GDPR rendelkezései szerint létezik ilyen hozzájárulással történő adatkezelési jogalap, de nemcsak a gyermek nem képes megfelelően felmérni és értékelni az adatkezelés hatását, hanem sok esetben a szülő sem, illetve még az is lehetséges, hogy a gyermek és a szülő vagy törvényes képviselő között akár érdekellentét is fennállhat. Ezért az ilyen jellegű cselekményeket nagyon sok esetben az jellemzi, hogy nem felelnek meg a tisztességes adatkezelés alapelvi követelményének – tette hozzá.

A hatóság elnöke szerint ez egyedi esetekben is vizsgálható, de a hatóság közleményének fő mondanivalója és üzenete éppen az, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekek arcképének, személyes adatainak a felhasználása különböző politikai célból sérti a tisztességes adatkezelés követelményét. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a szülő, törvényes képviselő hozzájárul az adatkezeléshez – fogalmazott.

A kérdésre, hogy a hatóság már nem először hívja fel erre a jelenségre a figyelmet, látnak-e némi javulást ezen a téren, az elnök azt mondta:

„annyiban látunk javulást, hogy amikor a hatóság eljárást indít, akkor általában már az első megkeresésre, amelyben általában még csak kérdéseket teszünk föl, gyorsan leveszik ezeket a felvételeket.”

A hatóságnak az infótörvény korábbi módosítása alapján arra is van lehetősége – és él is ezzel a lehetőséggel adott esetben –, hogy a gyermekek személyes adatát, a nyilvánosságra hozott adatokat, arcképet ideiglenesen hozzáférhetetlenné tegye. Ehhez kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közreműködése is, de ilyen intézkedés foganatosítására is sor került már – mondta el Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

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Péterfalvi Attila: politikusok ne tegyék ki gyerekek fotóit!

Péterfalvi Attila: politikusok ne tegyék ki gyerekek fotóit!
Bár van már némi javulás, sokszor már az első kérdésekre leveszik a gyerekek fotóit, de ismét arra hívta fel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a közösségi médiát politikai célokra is használó szervezeteket és természetes személyeket, hogy ne tegyék közzé kiskorúak személyes adatait vagy képmását. A témáról Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke beszélt az InfoRádióban.
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