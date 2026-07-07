ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.65
usd:
311.65
bux:
141691.73
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Nem volt jogos a Covidban az autós-dudálós demonstrációk betiltása

Infostart

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a magyar állam megsértette a Szivárvány Misszió és Jámbor Sándor gyülekezési jogát azzal, hogy a rendőrség önkényesen betiltotta az általuk kezdeményezett autós-dudálós demonstrációkat a koronavírus-járvány időszakában – közölte a felpereseket képviselő Magyar Helsinki Bizottság.

A strasbourgi székhelyű testület ezért 3000-3000 eurós jóvátételt ítélt meg az érintett szervezetnek, illetve magánszemélynek – tartalmazza a közlemény.

Emlékeztettek arra: a magyar kormány 2020. november 10. és 2021. május 22. között általános gyülekezési tilalmat vezetett be, amely a vallási rendezvények kivételével kizárt minden más nyilvános gyülekezést a körülményekre való tekintet nélkül.

A Magyar Helsinki Bizottság ügyfelei azonban ebben az időszakban szerették volna politikai véleményület gyülekezéssel kinyilvánítani: a Szivárvány Misszió 30 fős autós tüntetést akart tartani az Országház parkolójában 2020 decemberében az emberi jogok világnapján az LMBTQ-jogokért, Jámbor Sándor pedig márciusban a kormány járványkezelése ellen akart tiltakozni Gyulán 10 fős autós-dudálós demonstráció keretében. A rendezvényeiket nagy gondossággal, a járványra tekintettel kis körben kívánták megtartani, a rendőrség viszont a veszélyhelyzeti szabályozásra hivatkozva megtiltotta nekik – írták.

Az európai bíróság a közlés szerint megállapította, hogy a magyar állam aránytalanul korlátozta a Magyar Helsinki Bizottság ügyfeleinek gyülekezési jogát, mert a gyülekezési jog a demokratikus társadalom egyik alapja. E jog korlátozását indokolhatja egy olyan súlyos egészségügyi vészhelyzet, mint a járvány, ám a hatóságok még ebben az esetben sem tekinthetnek el a bejelentett gyülekezés körülményeinek vizsgálatától, mert a korlátozásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie.

A betiltott tüntetések a Helsinki Bizottság közlése szerint nem jelentettek valós, tényleges kockázatot a vírus terjedésére, mivel a résztvevők között nem volt fizikai kapcsolat. A tüntetést lezárt területen, a járványhelyzet szempontjából maximális gondossággal eljárva, parkoló, zárt autókban ülve, maszkban és egymástól biztonságos távolságot tartva, legfeljebb 30 fő részvételével tervezték megtartani. Ugyanígy járt el a gyulai demonstráció szervezője is.

Kitértek arra, a kormányrendelet általánosságban tiltotta a gyülekezési jog politikai szabadságként való gyakorlását, viszont semmilyen módon nem korlátozta a vallásszabadság gyakorlását célzó vallási események megtartását, amelyek hasonló kockázatokkal jártak a világjárvány idején. A sportesemények megtartására nézők nélkül is lehetőség volt. A temetéseket is engedélyezték legfeljebb 50 fő részvételével. A világjárvány idején az iskolák működtek, a kaszinók és az üzletek pedig nyitva voltak – sorolták.

Végül hangsúlyozták, hogy 2003 óta ez volt a 122. strasbourgi panasz, amelyet megnyertek a Magyar Helsinki Bizottság ügyfelei.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem volt jogos a Covidban az autós-dudálós demonstrációk betiltása

emberi jogok európai bírósága

szivárvány misszió alapítvány

jámbor sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket

A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket

A tegnapi napot ugyan még pluszban zárták az amerikai tőzsdék, reggelre azonban máris nagyobb esés bontakozott ki az ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai Kospi-index ráadásul közel 5 százalékot veszített értékéből a Samsung jelentését követően. Ez azt vetítte előre, hogy fokozódhat a nyomás a technológiai részvényeken (különösen a chipgyártókon) a világ többi pontján is, és valóban ezt látjuk az USA piacain. Európában kisebb emelkedést láthattunk, a magyar tőzsde azonban alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő dolog történik Európa egyik legerősebb hatalmában: orosz rulettet játszik a legerősebb ellenzéki politikus - akár ki is eshet a parlamentből

Elképesztő dolog történik Európa egyik legerősebb hatalmában: orosz rulettet játszik a legerősebb ellenzéki politikus - akár ki is eshet a parlamentből

A politikus az időközi választást a nép és a hatalmi elit összecsapásaként jellemezte.

BBC
Business Sport Travel Science
Marine Le Pen to run for French presidency and appeal conviction in top court

Marine Le Pen to run for French presidency and appeal conviction in top court

The hard-right National Rally leader has ended months of speculation, after a court ruled she could run but would have to wear a tag for a year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 22:14
Trump olyat ígért Erdogannak, amitől Izrael azonnal kiborult – a nap hírei
2026. július 7. 21:39
Kisebb tüntetés volt a közmédia épületénél
×
×