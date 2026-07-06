Hangszóróból készített kamu traffipaxszal riogatták a Balatonnál az autósokat

Néhány napon át ismeretlen tettes által kihelyezett, megtévesztő sebességmérő berendezésnek tűnő eszközzel kényszerítették lassításra az autósokat Balatonvilágoson, az Aligai úton.

A barkácsolt szerkezet annyira élethűnek bizonyult, hogy

a Waze navigációs alkalmazás is folyamatosan rendőri ellenőrzésként jelezte a helyszínt.

A „traffipaxot” egy ott parkoló, első generációs Dacia Sanderóban helyezték el. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az eszköz valójában egy hangszóródobozból, két sörösdobozból és egy kockás terítőből állt, a hitelesség kedvéért pedig egy rendőrsapkát is elhelyeztek a gépjármű műszerfalán - írja a veol.hu.

Az átverésre egy közlekedő derített fényt, akinek feltűnt, hogy a navigációs szoftver napok óta ugyanazon a ponton jelez mérést. A helyiek vélekedése szerint az ötlet egy olyan környékbeli lakostól származhat, aki a gyorshajtók miatt döntött a figyelemfelkeltő, forgalomlassító módszer mellett.

Hivatalos megerősítés a „traffipaxot” kihelyező személy kilétéről vagy az esetleges hatósági intézkedésről nem érkezett.