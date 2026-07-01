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Egy férfi sofőr a kormányra teszi az arcát.
Nyitókép: Unsplash

Videón, ahogy egy furgon sofőrje el-elalszik a volánnál az autópályán

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A szemtanúk gyorsan értesítették is a rendőrséget a látottakról. Az eset sokkal rosszabb véget is érhetett volna a hatóság szerint.

Kis híján balesetet okozott egy szerb furgonos vasárnap az M6-os autópályán. A Németország felé tartó sofőr a Tolna vármegyei Szekszárd közelében a nagy hőség miatt többször is elbóbiskolt vezetés közben, és több balesetveszélyes helyzetet is okozott – írja a Tolna vármegyei rendőrség beszámolója nyomán a hvg.hu.

A veszélyes imbolygást, ide-oda kitérést észlelre az előtte haladó sofőr is, és értesítette a rendőrséget, utasa pedig videóra vette, hogyan kacsázik a sávok között a fehér furgon, ami végül a külső szalagkorlátnak ütközött. A rendőrség végül Dunaszentgyörgy térségében állította meg.

A hatóság közzétette az utas által készített videót:

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy hőség jelentősen csökkentheti a koncentrációt és növelheti az elalvás kockázatát. Azt kérik az autósoktól, hogy a rekkenő melegben gyakrabban tartsanak pihenőt, fogyasszanak elegendő folyadékot, és ha fáradtságot éreznek, semmiképpen se folytassák az utat.

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