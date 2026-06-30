Megzavarta a hőség, négy nap alatt 170 kilométert barangolt egy kaposvári férfi

Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző szervezet azt írta: egy telefonáló kedden este arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között, mezőgazdasági területen. A bejelentő elmondta, hogy a beszélgetésük során egyértelműen a hőguta jeleit mutató férfi a gabonatáblát megcélozva ismeretlen helyre távozott.

Az időbeni értesítésnek és az azonnali reagálásnak köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők kórházba vittek - olvasható a KÖTÉL bejegyzésében.