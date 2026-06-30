ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.13
usd:
312.01
bux:
139892.19
2026. június 30. kedd Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hőség
Nyitókép: Pixabay

Megzavarta a hőség, négy nap alatt 170 kilométert barangolt egy kaposvári férfi

Infostart / MTI

Kifogyott autójából a benzin Jakabszálláson, és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi, akire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) Juta térségében talált rá hétfő éjjel – adta hírül a különleges mentőszervezet a Facebook-oldalán kedden.

Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző szervezet azt írta: egy telefonáló kedden este arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között, mezőgazdasági területen. A bejelentő elmondta, hogy a beszélgetésük során egyértelműen a hőguta jeleit mutató férfi a gabonatáblát megcélozva ismeretlen helyre távozott.

Az időbeni értesítésnek és az azonnali reagálásnak köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők kórházba vittek - olvasható a KÖTÉL bejegyzésében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megzavarta a hőség, négy nap alatt 170 kilométert barangolt egy kaposvári férfi

hőség

bolyongás

zavartság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Vlagyimir Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott

Bendarzsevszkij Anton: Vlagyimir Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott
Szeptemberben parlamenti választásokat tartanak Oroszországban, és a kormánypárt több meglepő húzással próbálkozik. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban úgy fogalmazott, abdszurd, hogy Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország elnöke nem is szerepel a pártlistán, miközben rákerültek olyanok is, akik részt vettek a háborúban. A szakértő beszélt a többi párt esélyeiről, az oroszországi üzemanyag-ellátási problémákról, Vlagyimir Putyin retorikaváltásáról és a fronthelyzetről is.
42 fok Magyarországon: soha ilyen meleg nem volt még, megdőlt az abszolút rekord

42 fok Magyarországon: soha ilyen meleg nem volt még, megdőlt az abszolút rekord

Soha ilyen meleg még nem volt, majdnem húsz éve tartotta a csúcsot a közel 41,9 fok. Most sajnos meglett a 42 fok Szécsényben, és a budapesti abszolút rekord is megdőlt, Lágymányoson 41,0 Celsius-fokot mértek ma. De ezek a számok estig még tovább nőhetnek, ami biztos: ez az eddig valaha volt legmelegebb nap Magyarországon.
 

Magyar Péter hamarosan bejelentést tesz a hőségrekord kapcsán

Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás?

Helyzet van – Nemzeti összefogást kért a vízfogyasztás ügyében Magyar Péter

Brutálisan forró lett a Balaton vize

Főtájépítész: Budapest vízellátása biztosított, az agglomeráció kerülhet bajba

Ekkor érkezik a hidegfront, enyhülést hoz, de durva lesz – videó

babaváró, diákhitel
Több százezer embert érint az Országgyűlés által elfogadott két új határidő

 

Egy korábbi országgyűlési képviselő fedőneve „Róka” volt: elstartolt az ügynöktörvény módosításának vitája

Itt a döntés: kevesebb pénz megy a polgármesterek számlájára

Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Házbizottság elé kerül Magyar Péter „elhallgattatásának” ügye

Itt a részletes menetrend, így szünteti meg a kekvákat a kormány

A Helsinki Bizottságnak gondja van a vagyonvisszaszerzési hivatallal

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet a hírszerzés: van, amitől Putyin bukása után sem fog szabadulni Európa

Figyelmeztet a hírszerzés: van, amitől Putyin bukása után sem fog szabadulni Európa

A svéd katonai hírszerzés vezetője szerint Oroszország valószínűleg még jóval Vlagyimir Putyin hivatali idejének lejárta után is biztonsági fenyegetést jelent majd - közölte a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt a felfutás? Megint gyengült a forint, mutatjuk a kedd esti árfolyamokat

Ennyi volt a felfutás? Megint gyengült a forint, mutatjuk a kedd esti árfolyamokat

A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump loses Supreme Court battle to end birthright citizenship

Trump loses Supreme Court battle to end birthright citizenship

In a 6-3 decision, justices voted in favour of birthright citizenship, rejecting an executive order by the president issued at the start of his second term.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 30. 18:34
Ingyenes, klimatizált előadásokkal várja az időseket a Fővárosi Nagycirkusz
2026. június 30. 18:14
Szerdán leáll a fél egészségügy: ügyeleti rend lesz a Semmelweis napon
×
×