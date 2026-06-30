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Ameli Bilyk ukrán artista lengődróton tart bemutatót a RAIN Esőcirkusz és Magic Show című vízi cirkuszi produkció bemutató sajtótájékoztatóján a Fővárosi Nagycirkuszban 2022. április 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ingyenes, klimatizált előadásokkal várja az időseket a Fővárosi Nagycirkusz

Infostart

Az intézmény társadalmi felelőségvállalásának részeként napközben nyitva tart és díjmentes előadásokkal várja a nyugdíjasokat a hőségriadó idején.

A hőségriadó idején különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és gondoskodjunk azokról, akik hosszú éveken át gondoskodtak rólunk. Ennek jegyében a Fővárosi Nagycirkusz a hét folyamán ingyenes belépést biztosít az időskorúaknak a MIirázs című előadás kijelölt időpontjaira – írja sajtóközleményében az intézmény.

„Hiszünk abban, hogy egy kulturális intézmény feladata nem áll meg a szórakoztatásnál: lehetőségeihez mérten hozzájárul a közösségi jóléthez, különösen a rendkívüli helyzetekben”

– közölte a Fővárosi Nagycirkusz.  A kezdeményezés célja, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály számára a hőségriadó idején kellemes, klimatizált környezetet és egy felejthetetlen élményt biztosítson. Az intézmény bízik benne, hogy ezzel a gesztussal nemcsak felfrissülést, hanem életre szóló élményt is biztosíthat.

A következő előadások tekinthetők meg díjmentesen:

  • július 1. (szerda) 17:00
  • július 2. (csütörtök) 17:00
  • július 3. (péntek) 15:00

A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával, a szabad helyek függvényében vehető igénybe.

Napközben a hőségriadó időszakában a Fővárosi Nagycirkusz klimatizált terei egész nap nyitva állnak a hőséget nehezen viselők számára, hűtött víz és pár percnyi pihenő várja a Városligetben sétálókat.

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Kezdőlap    Belföld    Ingyenes, klimatizált előadásokkal várja az időseket a Fővárosi Nagycirkusz

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