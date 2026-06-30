Ingyenes, klimatizált előadásokkal várja az időseket a Fővárosi Nagycirkusz

A hőségriadó idején különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és gondoskodjunk azokról, akik hosszú éveken át gondoskodtak rólunk. Ennek jegyében a Fővárosi Nagycirkusz a hét folyamán ingyenes belépést biztosít az időskorúaknak a MIirázs című előadás kijelölt időpontjaira – írja sajtóközleményében az intézmény.

„Hiszünk abban, hogy egy kulturális intézmény feladata nem áll meg a szórakoztatásnál: lehetőségeihez mérten hozzájárul a közösségi jóléthez, különösen a rendkívüli helyzetekben”

– közölte a Fővárosi Nagycirkusz. A kezdeményezés célja, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály számára a hőségriadó idején kellemes, klimatizált környezetet és egy felejthetetlen élményt biztosítson. Az intézmény bízik benne, hogy ezzel a gesztussal nemcsak felfrissülést, hanem életre szóló élményt is biztosíthat.

A következő előadások tekinthetők meg díjmentesen:

július 1. (szerda) 17:00

július 2. (csütörtök) 17:00

július 3. (péntek) 15:00

A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával, a szabad helyek függvényében vehető igénybe.

Napközben a hőségriadó időszakában a Fővárosi Nagycirkusz klimatizált terei egész nap nyitva állnak a hőséget nehezen viselők számára, hűtött víz és pár percnyi pihenő várja a Városligetben sétálókat.