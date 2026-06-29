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Nyitókép: Unsplash.com

Késések és pótlóbuszok a Balaton felé

Infostart / MTI

Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra és pótlóbuszos átszállásra is kell számítani a székesfehérvári fővonalon, mert Dinnyésnél váltóhiba miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok; a fennakadás érinti a balatoni és veszprémi vonalon utazókat is â közölte a MÁV-csoport hétfőn dél körül a honlapján.

A közlemény szerint a Z30-as és G43-as vonatok csak Budapest és Gárdony között közlekednek, a Katica, Déli-Parti InterRégiók, Vízipók sebesvonatok Gárdonyban, Agárdon és Dinnyésen is megállnak, de azon a szakaszon minden vonat a Székesfehérvár irányú vágányon közlekedik; Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

A veszprémi vonal InterCity vonatai (Bakony, Göcsej) csak Székesfehérvárig közlekednek és onnan is indulnak vissza Szombathely-Zalaegerszeg felé - tették hozzá.

A balatoni InterCity és expresszvonatok (Balaton, Tópart, Kék Hullám), valamint a keleti országrész felől érkező átlós vonatok teljes útvonalon közlekednek, Budapest és Székesfehérvár között minden vonat igénybe vehető helyjegy nélkül is – jelezték.

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Kezdőlap    Belföld    Késések és pótlóbuszok a Balaton felé

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