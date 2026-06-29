Késések és pótlóbuszok a Balaton felé

A közlemény szerint a Z30-as és G43-as vonatok csak Budapest és Gárdony között közlekednek, a Katica, Déli-Parti InterRégiók, Vízipók sebesvonatok Gárdonyban, Agárdon és Dinnyésen is megállnak, de azon a szakaszon minden vonat a Székesfehérvár irányú vágányon közlekedik; Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

A veszprémi vonal InterCity vonatai (Bakony, Göcsej) csak Székesfehérvárig közlekednek és onnan is indulnak vissza Szombathely-Zalaegerszeg felé - tették hozzá.

A balatoni InterCity és expresszvonatok (Balaton, Tópart, Kék Hullám), valamint a keleti országrész felől érkező átlós vonatok teljes útvonalon közlekednek, Budapest és Székesfehérvár között minden vonat igénybe vehető helyjegy nélkül is – jelezték.