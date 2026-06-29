Baj van reggel a HÉV-vel, a Volánt is érinti

A H8-as HÉV közlekedésében baleset miatt hétfő reggel változásra kell számítani:
- Mogyoród és Gödöllő között 30 percenként ingavonat közlekedik az Örs vezér tere irányú vágányon.
- Az Örs vezér tere és Mogyoród között ritkább közlekedés, módosuló indulási időpontok előfordulhatnak.
Mint a Mávinform közölte: Gödöllőn a Volán-járatok a fennakadás végéig a Táncsics Mihály út–Kossuth Lajos utca terelőúton közlekednek, ezért nem érintik a Szökőkút megállóhelyet, azonban a Szilhát utca megállóban minden járat megáll.