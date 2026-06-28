Pokoli politikai nap jön három településen, van egy fideszes induló is

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a voksolásra azért kerül sor, mert az arnóti képviselő-testület március 31-én az önfeloszlatás mellett döntött. A döntést az előterjesztők azzal indokolták, hogy a polgármester tevékenysége miatt olyan működési feltételek alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a testület hatékony munkáját; ezzel szemben a hivatalban lévő polgármester, Gulyás Ágnes megalapozatlannak nevezte a lépést, amelyet személyes ellentéteknek tulajdonított.

A polgármesteri tisztségért négy független jelölt száll versenybe, akiket az image_807781.png fájlban is láthatnak:

Pereverziáné Mészáros Ágnes

Iványi Györgyi

Nahaj Péter

Gulyás Ágnes

A képviselő-testületi helyekért zajló versenyben összesen 15 független jelöltet vettek nyilvántartásba, köztük a korábbi testület több tagját is (például Bénó Gábort, Horváth Attilát, Laskó-Kuthi Adriennt, Tószegi Lászlót és Szkrinyár Tibort).

Érdemes megjegyezni, hogy a mai napon további két településen, Görcsönydobokán és Szelevényen is hasonló okokból, vagyis a képviselő-testületek önfeloszlatása miatt tartanak időközi önkormányzati választást.

Lesz egy fideszes jelölt is A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról. A polgármesteri posztért négy jelölt indul: Kurtán Imre, Magó Szabolcs Zoltán, Tóth László, mindhárman függetlenek, illetve Kerekesné Holló Helga (Fidesz-KDNP) korábbi polgármester.



A hat képviselői helyért tizenhét független és egy Fidesz-KDNP-s jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint 800-an szerepelnek.



A baranyai Görcsönydobokán időközi polgármester-választást tartanak, mert a település 1990 óta vezető Troszt József április 2-án elhunyt. A tisztségért öt független jelölt indul: Bajnáczki Mátyás, Bischof András, Fáy Rafael János, Keller Adél és Liszátz Péter. A választáson a Mohácstól északnyugatra fekvő község valamivel több mint 300 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

MI van, ha alig mennek el szavazni a hőség miatt?

Fontos tudni, hogy a magyar választási rendszerben az időközi önkormányzati választásoknak nincs érvényességi küszöbe: a választás akkor is érvényes és eredményes, ha azon kevés választópolgár vesz részt, és akár egyetlen érvényes szavazattal is elnyerhető a képviselői vagy polgármesteri mandátum. Így a mai eredmény mindenképpen véglegesíti a település új vezetését.