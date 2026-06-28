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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Pokoli politikai nap jön három településen, van egy fideszes induló is

Infostart

Embert próbáló napnak néz elébe Arnót holnap, június 28-án: a településen időközi önkormányzati választást tartanak, amelyen nemcsak polgármestert, hanem képviselő-testületet is választanak a helyiek. A választás napján az országos előrejelzések szerint akár 40 fokos hőség is várható, ami sokakban kétségessé teszi, hogy hányan kelnek útra, hogy leadják voksukat az 1875 szavazásra jogosult közül.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a voksolásra azért kerül sor, mert az arnóti képviselő-testület március 31-én az önfeloszlatás mellett döntött. A döntést az előterjesztők azzal indokolták, hogy a polgármester tevékenysége miatt olyan működési feltételek alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a testület hatékony munkáját; ezzel szemben a hivatalban lévő polgármester, Gulyás Ágnes megalapozatlannak nevezte a lépést, amelyet személyes ellentéteknek tulajdonított.

A polgármesteri tisztségért négy független jelölt száll versenybe, akiket az image_807781.png fájlban is láthatnak:

  • Pereverziáné Mészáros Ágnes
  • Iványi Györgyi
  • Nahaj Péter
  • Gulyás Ágnes

A képviselő-testületi helyekért zajló versenyben összesen 15 független jelöltet vettek nyilvántartásba, köztük a korábbi testület több tagját is (például Bénó Gábort, Horváth Attilát, Laskó-Kuthi Adriennt, Tószegi Lászlót és Szkrinyár Tibort).

Érdemes megjegyezni, hogy a mai napon további két településen, Görcsönydobokán és Szelevényen is hasonló okokból, vagyis a képviselő-testületek önfeloszlatása miatt tartanak időközi önkormányzati választást.

MI van, ha alig mennek el szavazni a hőség miatt?

Fontos tudni, hogy a magyar választási rendszerben az időközi önkormányzati választásoknak nincs érvényességi küszöbe: a választás akkor is érvényes és eredményes, ha azon kevés választópolgár vesz részt, és akár egyetlen érvényes szavazattal is elnyerhető a képviselői vagy polgármesteri mandátum. Így a mai eredmény mindenképpen véglegesíti a település új vezetését.

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