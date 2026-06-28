Pokoli politikai nap jön három településen, van egy fideszes induló is

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a voksolásra azért kerül sor, mert az arnóti képviselő-testület március 31-én az önfeloszlatás mellett döntött. A döntést az előterjesztők azzal indokolták, hogy a polgármester tevékenysége miatt olyan működési feltételek alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a testület hatékony munkáját; ezzel szemben a hivatalban lévő polgármester, Gulyás Ágnes megalapozatlannak nevezte a lépést, amelyet személyes ellentéteknek tulajdonított.
A polgármesteri tisztségért négy független jelölt száll versenybe, akiket az image_807781.png fájlban is láthatnak:
- Pereverziáné Mészáros Ágnes
- Iványi Györgyi
- Nahaj Péter
- Gulyás Ágnes
A képviselő-testületi helyekért zajló versenyben összesen 15 független jelöltet vettek nyilvántartásba, köztük a korábbi testület több tagját is (például Bénó Gábort, Horváth Attilát, Laskó-Kuthi Adriennt, Tószegi Lászlót és Szkrinyár Tibort).
Érdemes megjegyezni, hogy a mai napon további két településen, Görcsönydobokán és Szelevényen is hasonló okokból, vagyis a képviselő-testületek önfeloszlatása miatt tartanak időközi önkormányzati választást.
MI van, ha alig mennek el szavazni a hőség miatt?
Fontos tudni, hogy a magyar választási rendszerben az időközi önkormányzati választásoknak nincs érvényességi küszöbe: a választás akkor is érvényes és eredményes, ha azon kevés választópolgár vesz részt, és akár egyetlen érvényes szavazattal is elnyerhető a képviselői vagy polgármesteri mandátum. Így a mai eredmény mindenképpen véglegesíti a település új vezetését.