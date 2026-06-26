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Nyitókép: Pixabay

Aláírta Sulyok Tamás az uniós milliárdokat érintő jogszabályt

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A parlament még kedden döntött az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

A képviselők 142:39 arányban 3 tartózkodás mellett fogadták el, és az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódik, amely gyakorlatilag a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A Magyar Közlönyben ugyan még nem jelent meg, de a parlament oldalára felkerült dokumentumból az derül ki, hogy az államfő már aláírta azt – szúrta ki az Index.

A szupermérföldköveket még 2022-ben határozta meg Brüsszel az akkor kormányzat számára, azonban az Orbán Viktor vezette kabinet nem tudta teljesíteni az ezek alapján elvárt jogszabályokat.

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Kezdőlap    Belföld    Aláírta Sulyok Tamás az uniós milliárdokat érintő jogszabályt

országgyűlés

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