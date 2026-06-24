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Hálószoba és nappali egy lakásban.
Nyitókép: Pixabay

Lakások bérleti díja: kiderült, mennyire drága valójában Budapest

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Az Eurostat friss jelentése szerint a lakbér és a kapcsolódó rezsiköltségek együttesen az összes háztartási kiadás közel negyedét, 23,6 százalékát teszik ki. A kontinensen ugyanakkor rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg a bérleti díjak között, különösen a fővárosokban. Budapest a rangsor alsó harmadában szerepel.

Az Eurostat 38 európai ország 40 városára kiterjedő felmérése alapján egy két hálószobás lakás havi bérleti díja átlagosan 470 és 3350 euró között mozog.

A legalacsonyabb átlagos lakbért az észak-macedón fővárosban, Szkopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll.

Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbér mértéke (1300 euró) alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros.

Az összesítés tavalyi év második félére vonatkozó adatok alapján készült.

London a legdrágább Európában

Az Eurostat adatai alapján az Euronews azt írja, hogy a vizsgált európai fővárosok közül London bizonyult a legdrágábbnak lakásbérlés szempontjából: egy két hálószobás lakás átlagos havi bérleti díja eléri a 3050 eurót – írja a vg.hu.

Ezzel az Egyesült Királyság fővárosa az összes vizsgált város rangsorában a második helyet foglalja el Genf mögött (amely nem fővárosi rangú város).

Az európai fővárosok között Dublin és Stockholm követi Londont, ezekben a városokban egy hasonló lakásért átlagosan 2650 eurót kell fizetni havonta.

Az Európai Unión belül Dublin és Stockholm számít a legdrágább fővárosnak a bérlakáspiacon.

Oslo szintén a legdrágább városok közé tartozik 2550 eurós átlagos bérleti díjjal.

Ingatlanpiaci szakértők szerint a jelentős különbségek mögött elsősorban a kereslet és a kínálat egyensúlytalansága áll. Az olyan városokban, mint London, Dublin vagy Stockholm, a magas jövedelmű munkavállalók, a multinacionális vállalatok, a diákok és a bevándorlók erős kereslete találkozik korlátozott lakáskínálattal, ami folyamatosan felfelé hajtja az árakat.

Párizs vezeti az EU nagy gazdaságainak rangsorát

Az Európai Unió négy legnagyobb gazdaságának fővárosai közül Párizsban a legmagasabbak a bérleti díjak: egy két hálószobás lakás átlagosan 2500 euróba kerül havonta.

A német fővárosban, Berlinben 1750 euró, Madridban 1700 euró, míg Rómában 1650 euró az átlagos havi lakbér.

A 2000 euró feletti kategóriába tartozik többek között Koppenhága, Luxembourg, Reykjavík, Hága, Bern és München is, ahol a havi bérleti díjak 2050 és 2350 euró között alakulnak.

A középmezőny felső részében található Lisszabon, Prága, Bécs, Zágráb, Helsinki és Athén, ahol egy kétszobás lakásért jellemzően 1500-1750 eurót kérnek.

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Kezdőlap    Belföld    Lakások bérleti díja: kiderült, mennyire drága valójában Budapest

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