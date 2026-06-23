Újranyithat egy közkedvelt balatoni strand, az önkormányzat dolgozik rajta

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Georgikon Campus vezetéséhez fordult a keszthelyi egyetemi strand újranyitása érdekében Tóth Gergely, a város polgármestere. Az „ATEK-strand” hosszú éveken át volt az odajáró egyetemisták és a keszthelyiek kedvelt fürdőhelye, innen tudtak vízre szállni az evezősök, a vitorlások is – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A Libás Strand és a Városi Strand közötti csaknem kettő kilométer hosszú sétányon egyedül itt van sólya, és korábban stég is rendelkezésére állt a fürdőzni vágyóknak. Részben önkormányzati terület, ám a nagyobbik hányad az egyetemé, így a hasznosítás rajtuk múlik. A polgármester Facebook-posztjában közölte:

„Mi azt szeretnénk, ha az egyetem tulajdonában maradna és a jövőben is strandként funkcionálna a vízitelep. Lehetőség szerint a Helikon Strandhoz hasonlóan ingyenes fürdőhelyként vehetnék igénybe a keszthelyiek és az ide érkező vendégek.”

A településvezető szerint ha az egyetem el is akarja adni a területet, amíg nem talál vevőre, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan nyaranként nyissa meg a sporttelepet az egyetemistáknak, a nagyközönségnek. A keszthelyi egyetem egyik fő vonzereje a Balaton, a strandolási és vízi sportolási lehetősége, az egyetem maga is ezzel népszerűsítette éveken át a képzését. Ha viszont az intézmény nem szeretné tovább üzemeltetni a strandot, akkor Keszthely szívesen segít olyan sportegyesületet találni, amelyik átveszi a feladatot.