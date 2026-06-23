ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.5
usd:
308.5
bux:
139495.62
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
view of the sunset at lake Balaton in Hungary
Nyitókép: LIstvan/Getty Images

Újranyithat egy közkedvelt balatoni strand, az önkormányzat dolgozik rajta

Infostart

A strand egyetemi tulajdonban van, ám ha nem szeretné üzemeltetni, akkor Keszthely vezetése segítene olyan egyesületet találni, amelyik átvenné a gondozását.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Georgikon Campus vezetéséhez fordult a keszthelyi egyetemi strand újranyitása érdekében Tóth Gergely, a város polgármestere. Az „ATEK-strand” hosszú éveken át volt az odajáró egyetemisták és a keszthelyiek kedvelt fürdőhelye, innen tudtak vízre szállni az evezősök, a vitorlások is – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A Libás Strand és a Városi Strand közötti csaknem kettő kilométer hosszú sétányon egyedül itt van sólya, és korábban stég is rendelkezésére állt a fürdőzni vágyóknak. Részben önkormányzati terület, ám a nagyobbik hányad az egyetemé, így a hasznosítás rajtuk múlik. A polgármester Facebook-posztjában közölte:

„Mi azt szeretnénk, ha az egyetem tulajdonában maradna és a jövőben is strandként funkcionálna a vízitelep. Lehetőség szerint a Helikon Strandhoz hasonlóan ingyenes fürdőhelyként vehetnék igénybe a keszthelyiek és az ide érkező vendégek.”

A településvezető szerint ha az egyetem el is akarja adni a területet, amíg nem talál vevőre, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan nyaranként nyissa meg a sporttelepet az egyetemistáknak, a nagyközönségnek. A keszthelyi egyetem egyik fő vonzereje a Balaton, a strandolási és vízi sportolási lehetősége, az egyetem maga is ezzel népszerűsítette éveken át a képzését. Ha viszont az intézmény nem szeretné tovább üzemeltetni a strandot, akkor Keszthely szívesen segít olyan sportegyesületet találni, amelyik átveszi a feladatot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újranyithat egy közkedvelt balatoni strand, az önkormányzat dolgozik rajta

balaton

keszthely

önkormányzat

strand

újranyitás

magyar agrár- és élettudományi egyetem

atek-strand

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”

Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik – mondta a miniszterelnök hétfő este egy tévéinterjúban.
 

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt

Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt

Az Országos Onkológiai Intézet 3-as épületében a műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett a kórház műtéti rendjét - derült ki hétfő este. A hírre szinte azonnal reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ezek szerint remélhetőleg holnapra elhárul a műszaki akadály.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia

Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia

A mesterséges intelligencia már jóval a ChatGPT előtt jelen volt a pénzügyi szektorban, ám az elmúlt néhány év új korszakot nyitott a technológia alkalmazásában.

BBC
Business Sport Travel Science
Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Two senior party figures are considering bids in order to ensure the next leader's policy ideas are tested in a race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 05:36
Veszélyes önbizalom – tízből három magyar ezen elbukik
2026. június 23. 05:24
Nagy változás, szigorítás jön az eceteknél – mutatjuk, mit kell majd figyelni
×
×