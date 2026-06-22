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Nyitókép: Unsplash.com

Van, ahol már vízkorlátozást rendeltek el – lesz még rá példa

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Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást – közölte a Zalavíz Zrt hétfőn közösségi oldalán.

Azt írták: bekövetkezett, amitől tartottak, ezért kérték már az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését, ugyanis „a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást”. Zalaszentgróton és Kehidakustányban két nagy tárolómedence is kiürült, ezért nemcsak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.

Arra kérik a felhasználókat, hogy tartsák be a vízkorlátozásban leírtakat, „hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátása biztosított legyen”.

A szolgáltató szerint szükség lenne a másodfokú korlátozás elrendelésére is a zalaszentgróti víziközműrendszer 29 településén, köztük Zalaszentgrót mellett Kehidakustányban és Zalacsányban.

Fel kell hívni a jelentős gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználókat, hogy napi fogyasztási igényüket minimum 20 százalékkal csökkentsék, de ez nem vonatkozik az egészségügyi intézményekre, iskolákra, óvodákra, bölcsődékre, szociális és gyermekotthonokra. Tilos továbbá „mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén” - írták.

A Zalavíz bejegyzése szerint javasolták elsőfokú vízkorlátozás elrendelését Dióskálban és Egeraracsán, Búcsúszentlászlón és a víziközmű rendszeréhez tartozó további hat településen, valamint Pókaszepetken és még négy faluban. Szükségesnek tartják a vízfelhasználás szigorítását Zalaegerszegen a város nyugati vízművéről ellátott utcákban és városrészekben, valamint az oda csatlakozó húsz településen.

A bejegyzésben kifejtik, hogy elsőfokú vízkorlátozás esetén tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az autómosás és az úszómedencék töltése. Szükség van ilyenkor a strandok, fürdők, szállodák medencéinél a vízcsere átütemezésére, illetve a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízvételezések felfüggesztésére.

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