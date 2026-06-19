Alaptörvényünk rögzíti, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán, arra emlékezve, hogy pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991. június 9-én hagyták el Magyarországot a megszálló szovjet csapatok utolsó egységei.
Sulyok Tamás államfő megemlékezett Magyarország függetlenségéről
100 ezer szovjet katona állomásozott Magyarországon 46 éven keresztül, 1945–1991 között, az utolsó pont ma 35 éve hagyta el hazánkat.
Iráni egyezség ide vagy oda, Donald Trump visszatérhet „füvet nyírni”
Szőlő utcai ügyPócs János újabb feljelentést tesz a jövő héten
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. A nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket. Oroszország a jövőben rendszeres, tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra – jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megdöbbentő jövőt jósol az Amazon alapítója: teljesen más vár a dolgozókra, mint amitől eddig rettegtünk
A mesterséges intelligencia nem feleslegessé teszi az emberi munkaerőt, hanem épp ellenkezőleg, munkaerőhiányt fog okozn.
Israel and Hezbollah agree to ceasefire, US official confirms
The pause in fighting in Lebanon comes days after Iran and the US signed an initial deal aiming to end the war in Iran.