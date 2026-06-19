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Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

Sulyok Tamás államfő megemlékezett Magyarország függetlenségéről

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100 ezer szovjet katona állomásozott Magyarországon 46 éven keresztül, 1945–1991 között, az utolsó pont ma 35 éve hagyta el hazánkat.

Alaptörvényünk rögzíti, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán, arra emlékezve, hogy pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991. június 9-én hagyták el Magyarországot a megszálló szovjet csapatok utolsó egységei.

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás államfő megemlékezett Magyarország függetlenségéről

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Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. A nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket. Oroszország a jövőben rendszeres, tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra – jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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