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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak majd ki, megvan, ki irányítja addig az átvilágítást

Infostart / MTI

Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket – jelentette be Tarr Zoltán miniszter, hozzátéve: a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek.

A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán, hozzátéve: „ez különösen is igaz a közmédiára, amit évek alatt ejtett rabul az orbáni hazugságipar”.

„Az ügy összetettsége – amely elsősorban a Fidesz–KDNP szövevényes jogalkotásának eredménye – és súlya megköveteli, hogy a közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket miniszteri biztos kezelje. Ezért megbíztam Grósz Juditot, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket” – írta a miniszter. Tarr Zoltán ismertette,

a miniszteri biztos feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és majd az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása.

„Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását” – jegyezte meg a miniszter.

Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett. Mélyreható szakmai ismeretekkel bír a médiapiaci működés, az intézményi átalakulás és az adatalapú stratégiai döntéshozatal terén - mindaz, amire a közmédia megújításának koordinációjában most szükség van – írta.

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Kezdőlap    Belföld    A közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak majd ki, megvan, ki irányítja addig az átvilágítást

mtva

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