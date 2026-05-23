Akár október után is megmaradhat a Budapestre most visszatért repülőjárat

A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken, a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszter hangsúlyozta: a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás.

A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés „csillapíthatatlan”, a beutazók száma évi kétszámjegyű növekedést mutat. Az Egyesült Államokból évente több mint 400 ezer turista érkezik, és számuk folyamatosan növekszik – ismertette a miniszter.

Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is – húzta alá.

Szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötöttpályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével.

Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid azt írta: az új kormány elkötelezett az amerikai gazdasági és turisztikai kapcsolatok fejlesztése iránt. „Bízom benne, hogy rövidesen újabb járatokat, újabb városokat és egész évben működő amerikai légi kapcsolatokat is köszönthetünk majd Budapesten” – fogalmazott.

François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója szerint az American Airlines budapesti járatának elindítása jelentős mérföldkő Budapest és a repülőtér életében, egyúttal a repülőtér számára fontos transzatlanti kapcsolat visszatérését jelenti. A vezérigazgató kiemelte: büszkék arra, hogy egy régóta fennálló piaci igényt tudnak kielégíteni, amit már a világjárvány előtti magas kihasználtsági adatok is jeleztek. Mint ismert, az American Airlines 2018-ban indította el közvetlen járatát Budapestre, amit a pandémia után nem indított újra.

Jelenleg évente több mint 600 ezer utas utazik európai átszálló repülőtereken keresztül az Egyesült Államokba, így az amerikai piac hosszú időn át a legnagyobb olyan piacnak számított, amely nem rendelkezett közvetlen összeköttetéssel a magyar fővárossal.

Budapestről a járattal a nyári menetrendben összesen mintegy 60 ezer ülőhely vehető igénybe, és a philadelphiai csomóponton keresztül az utazók további amerikai és karibi célállomásokat is könnyebben érhetnek el.

A vezérigazgató elmondta, hogy az utasforgalom függvényében nem tartja kizártnak, hogy az American Airlines október után is forgalomban tartja budapesti járatát, és hozzátette, hogy hamarosan a Budapest Airport egy újabb transzatlanti járat indulását jelentheti be.

A társaság idén nyáron is rekordforgalomra számít, a havi forgalom megközelítheti a 2 milliót. Az év elején még 21 milliós éves utasszámmal számoltak, de a közel-keleti konfliktus miatt ezt a célt nem érik el. A zökkenőmentes működés biztosítása érdekében már egy éve megkezdték a felkészülést a május 30-i Bajnokok Ligája döntőjére, és a három napban (a döntő előtt és után) a kimenő és beérkező járatok száma 200-zal növekedhet.

Caroline Savage, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője, hangsúlyozta: az új közvetlen légi járat fontos hidat képez Magyarország és az Egyesült Államok között, és a turizmus mellett a gazdasági és kulturális kapcsolatokat is erősíti. Philadelphia városa szimbolikus jelentőségű, nemcsak a történelmi események miatt, hanem azért is, mert sok magyar emigráns talált otthont a városban a múlt század kivándorlási hullámai során.

Jeannie Driscoll, az American Airlines Európa, Közel-Kelet és Ázsia-Csendes-óceáni térségért felelős nemzetközi üzletágvezetője hangsúlyozta: a budapesti járat elindítása jelentős lépést jelent a légitársaság nemzetközi hálózatának bővítésében. A nyári csúcsszezonban a légitársaság naponta több mint 70 járatot üzemeltet majd 20 európai város és az Egyesült Államok között, amelyek közé Budapest is bekerül.

Kiemelte: az amerikai utasok egyre inkább olyan úti célokat keresnek, amelyek különleges élményeket kínálnak, Budapest pedig gazdag kulturális örökségével, termálfürdőivel, építészeti értékeivel és pezsgő éjszakai életével vonzó úti célnak számít.

Az új közvetlen légikapcsolat különösen fontos az American Airlines számára, mivel több év után térnek vissza Magyarországra.

Hat év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. A Philadelphiából érkező járat a reggeli órákban szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.