Annyi kávét remél idén Brazília, amennyi még soha nem volt

Rekordmennyiségű kávétermést vár Brazília 2026-ban a kedvező időjárásnak, a termesztési területek bővülésének és az ültetvények termelékenységi ciklusa javulásának köszönhetően – közölte csütörtökön a brazil állami ellátási vállalat, a CONAB.

A világ legnagyobb kávétermesztő és -exportőr országa az idei szezonban 66,7 millió, egyenként 60 kilogrammos zsáknyi termésre számít, ami 18 százalékkal haladná meg az előző évi mennyiséget, és történelmi rekordot jelentene. Az előző rekord a 2020-os 63,08 millió zsák volt.

A CONAB adatai szerint a kávétermesztésre használt terület 3,9 százalékkal, 2,34 millió hektárra nőhet, miközben az országos átlagos terméshozam hektáronként 13 százalékkal, 34,4 zsákra emelkedhet.

Az export szempontjából legfontosabb és legnagyobb hozzáadott értékű arabica kávé termelése 45,77 millió zsák lehet, ami 28 százalékos növekedést jelentene éves összevetésben. A vállalat szerint ezt elsősorban a pozitív kétéves termelési ciklus és a fő termőterületeken tapasztalt kedvező időjárási feltételek támogatják.

Az elsősorban instant kávé és ipari termékek előállításához használt robusta kávé termelése 20,9 millió zsákra emelkedhet, ami 0,8 százalékos növekedés az előző betakarításhoz képest.

A legnagyobb termelő államnak számító Minas Gerais az országos kibocsátás közel felét adhatja: a várakozások szerint 33,4 millió zsákos termést takaríthatnak be, ami 29,8 százalékos emelkedés éves alapon.

Januártól áprilisig azonban a brazil kávéexport éves bázison 22,5 százalékkal 11,5 millió zsákra csökkent az előző évek gyengébb termése és az alacsony belföldi készletek miatt a brazil fejlesztési, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási minisztérium adatai szerint.