2026. április 21. kedd Konrád
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 28: Morrissey performs at the O2 Arena on February 28, 2026 in London, England. (Photo by Jim Dyson/Getty Images)
Nyitókép: Jim Dyson, Getty Images

Morrissey harmadszor ad koncertet Budapesten

Infostart / MTI

Harmadszor ad koncertet Budapesten Morrissey. Az alternatív rockzene történetének kiemelkedő előadója, a Smiths egykori énekese tizenegy év után tér vissza Magyarországra, és július 12-én a Barba Negrában lép fel.

A brit könnyűzene egyik legbefolyásosabb alakjaként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként számon tartott Morrissey eddig 25 albummal (15 szólólemezzel és tíz Smiths-anyaggal) került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első tíz helyezettje közé - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A 66 éves Steven Patrick Morrissey (beceneve: Moz) szólópályafutása csaknem négy évtizede tart, ezalatt számos sikert ért el, ám ma is előszeretettel emlegetik a legendás Smiths egykori frontembereként. Az ő szövegei mellett Johnny Marr gitáros zenéire épülő, és 1983-tól 1987-ig működött Smiths (a másik két tag Andy Rourke basszusgitáros és Mike Joyce dobos volt) óriási hatással volt a világ rockzenéjére. Morrissey azóta tizennégy szólóalbumot készített, és közülük három (Viva Hate - 1988, Vauxhall and I - 1994, Ringleader of the Tormentors - 2006) vezette a brit albumlistát. Legismertebb szólódalai közé tartozik a Suedehead; az Everyday Is Like Sunday; az Irish Blood, English Heart; vagy a First of the Gang to Die.

Legújabb stúdiólemeze, a Make-up is a Lie a múlt hónapban jelent meg a Sire/Warner kiadásában, és a brit lista harmadik helyéig kúszott fel. Ez az ötödik olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban rögzített. A Make-up is a Lie producere Joe Chiccarelli (White Stripes, Weezer), az anyagon közreműködött Jesse Tobias (gitár), Camila Grey (ének, billentyűs hangszerek), Carmen Vandenberg (gitár), Juan Galeano (basszusgitár), Alain Whyte (gitár), Gustavo Manzur (billentyűs hangszerek, vokál), valamint Brendan Buckley (dob).

Az album címadó dala, a trip-hopos, dream-popos Make-up is a Lie-ban Morrissey bizarr történetet mesél el egy nőről, aki halála után is próbál üzenni. A korongon helyet kapott a Roxy Music 1973-as Amazona című dalának feldolgozása is.

Morrissey 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles addigi rekordját, a valaha volt leggyorsabban teltházas koncertként. Kapott Ivor Novello-díjat a brit zene sikeréhez történt kimagasló hozzájárulásáért, nemrég Social Vanguard-díjban részesült az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért és elkötelezettségéért.

2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, hat hétig vezette az angol eladási listát. Szólódalait többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a Killers, Thema Houston, Chrissie Hynde, a Pretenders, a My Chemical Romance és Christy Moore dolgozta fel. 2004-ben a BBC nézői Morrissey-t választották a második legnagyobb élő angolnak, David Attenborough-t az első, Paul McCartney-t pedig a harmadik helyre szavazva.

Morrissey eddig két koncertet adott Magyarországon: 2006-ban a Petőfi Csarnokban, 2015-ben a Millenáris Teátrumban lépett fel. Egykori zenész- és szerzőtársa a Smiths-ben, Johnny Marr kétszer járt a Sziget fesztiválon: 2010-ben a Cribs zenekarral, 2019-ben pedig szólóban.

Az énekes mostani turnéjának dallistáit tanulmányozva július 12-én a Barba Negrában öt Smiths-dalt (A Rush and a Push and the Land Is Ours, How Soon Is Now?, Half a Person, I Know It's Over, There Is a Light That Never Goes Out) is elénekelhet.

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk" – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

A Meta új monitorozó szoftvert telepít amerikai munkavállalóinak számítógépeire. A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket, hogy ezekkel tanítsa a vállalat MI-modelljeit – derül ki a Reuters által megismert belső feljegyzésekből.

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

