El lehet-e még indulni a választáson Magyar Péter névvel? – Gulyás Gergely védi a vasi fideszes győztest

Ahogy Gulyás Gergely írja, a Tisza Párt kétharmados többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat. A miniszterelnök gratulált a győztesnek, a kormányzati átadás-átvétel és parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások korrekt módon haladnak előre.

„A régi többség a választók akarata előtt fejet hajtva a demokrácia írott és íratlan szabályai szerint mindent megtesz azért, hogy az új többség mielőbb megkezdhesse az ország kormányzását” – hangsúlyozta a leköszönő miniszter, hozzátéve, hogy „mindeközben a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza, aki a Fidesz jelöltjeként Vas megyében nyert egyéni körzetet”.

Feltette a kérdést: nem méltatlan-e ez 141 parlamenti mandátum birtokában úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett, és kellő indok-e erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is?

„Több száz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?” – folytatta Gulyás.

A távozó miniszter azonban ennél is fontosabbnak nevezte, hogy a választás napján különböző szabálytalanságok miatt többszáz bejelentést tettek tiszás törvénysértések miatt.

Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a választás eredménye világos volt, és vesztesként egy szóval sem hivatkoztak ezekre, még a legszorosabb körzetekben sem.

Gulyás Gergely álláspontja szerint azonban a kétharmados sikert elérő győztesekbe is „szorulhatott volna talán némi nagyvonalúság". Mint írta, a választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek, ezek pedig most vannak. „Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként" – fogalmazott a miniszter. Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes – zárta bejegyzését.