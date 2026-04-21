2026. április 21. kedd Konrád
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter beszédet mond Jókai Mór születésének bicentenáriuma, valamint felújított síremlékének átadása alkalmából a Fiumei úti sírkertben 2025. október 11-én.
El lehet-e még indulni a választáson Magyar Péter névvel? – Gulyás Gergely védi a vasi fideszes győztest

Kisstílűnek nevezte legfrissebb Facebook-posztjában Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy Magyar Péter napok óta támadja a Sárvár központú, Vas vármegyei 2-es egyéni választókerületben mandátumot szerző fideszes Ágh Pétert.

Ahogy Gulyás Gergely írja, a Tisza Párt kétharmados többséggel nyerte meg a parlamenti választásokat. A miniszterelnök gratulált a győztesnek, a kormányzati átadás-átvétel és parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások korrekt módon haladnak előre.

„A régi többség a választók akarata előtt fejet hajtva a demokrácia írott és íratlan szabályai szerint mindent megtesz azért, hogy az új többség mielőbb megkezdhesse az ország kormányzását” – hangsúlyozta a leköszönő miniszter, hozzátéve, hogy „mindeközben a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza, aki a Fidesz jelöltjeként Vas megyében nyert egyéni körzetet”.

Feltette a kérdést: nem méltatlan-e ez 141 parlamenti mandátum birtokában úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett, és kellő indok-e erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is?

„Több száz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?” – folytatta Gulyás.

A távozó miniszter azonban ennél is fontosabbnak nevezte, hogy a választás napján különböző szabálytalanságok miatt többszáz bejelentést tettek tiszás törvénysértések miatt.

Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a választás eredménye világos volt, és vesztesként egy szóval sem hivatkoztak ezekre, még a legszorosabb körzetekben sem.

Gulyás Gergely álláspontja szerint azonban a kétharmados sikert elérő győztesekbe is „szorulhatott volna talán némi nagyvonalúság". Mint írta, a választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek, ezek pedig most vannak. „Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként" – fogalmazott a miniszter. Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes – zárta bejegyzését.

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés
Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

A választás óta nagyot erősödött a forint, és a piac ma is árgus szemekkel követi a jövendőbeli Tisza-kormány gazdasági elképzeléseivel kapcsolatos információkat. Eközben a nemzetközi figyelem a Hormuzi-szorosra és az amerikai jegybank következő elnökjelöltje, Kevin Warsh szenátusi meghallgatására irányul, míg a régiónkban Romániában jöhetnek nagyobb mozgások, miután tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

