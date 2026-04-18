dugó torlódás autópályaa // Traffic Jam on Multiple Lane Highway
Nyitókép: Yaorusheng/Getty Images

Miért bénázzuk el a segítést baleseteknél? A közlekedési szakértő válaszol

Infostart / InfoRádió

Az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület fontos kérdésben kéri ki az autósok véleményét. A mentőfolyosókkal kapcsolatban is várják a javaslatokat. Az InfoRádió Rácz Tamást, az egyesület elnökét kérdezte.

Az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület egy közlekedésbiztonsággal és a magyar közlekedés rugalmasabb, hatékonyabb működésével foglalkozó civil szervezet, autós újságírók alapították, igyekeznek a mindennapi közlekedésben tapasztalt problémákat valahogy összegezni, összegyűjteni, megoldási javaslatot kidolgozni rájuk, és lehetőség szerint a közlekedéspolitika felé is tolmácsolni ezeket a bajokat és a változtatási lehetőségeket.

Az egyik ilyen probléma, amit minden nap látnak autópályán Magyarországon, hogy baleset, torlódás esetén nagyon vegyes módon reagálnak az autósok, teherautósofőrök.

Mint Rácz Tamás, az egyesület elnöke az InfoRádióban rámutatott, a közlekedők fele tud róla talán, hogy hogyan kéne ilyenkor mentőfolyosót kialakítani, a másik fele arra emlékszik még, hogy a leállósávon mennek a mentők, rendőrautók, a külföldiek pedig attól függően, hogy keletről vagy nyugatról jöttek, vagy tudják, hogy osztrák-német mintára hogyan kéne széthúzódniuk, vagy nem. Ezáltal a magyar helyzet lényegesen rosszabb Rácz Tamás szerint, mintha nem lett volna egyáltalán szándék ennek a mentőfolyosónak a bevezetésére, mert összevissza áll mindenki.

„Van, aki próbál középen mentőfolyosót biztosítani. Van, aki a leállósáv felé húzódik, azt zárja el inkább, és így igazából sehol nem tud elmenni a mentő és rendőrautó” – világított rá a szakértő.

A mentőautóknak, a tűzoltóautóknak, illetve a rendőrautóknak kellene a mentőfolyosó, ezzel kapcsolatban is indított az egyesület egy kérdőívet, amelyben azt szeretnék felmérni, hogy a közlekedők nagyjából mekkora része van tisztában azzal, mit is kellene tenni egy ilyen helyzetben.

„Azt kértük tőlük, hogy ott és akkor válaszoljanak, ne nézzenek utána, hogy mit kéne csinálni, csak mondják meg, hogy szerintük mit kéne tenni. És ha igazolva látjuk a probléma súlyosságát, egy olyan megoldási javaslatról kérjük ki a véleményüket, hogy ha dugó alakul ki egy autópályán, akkor jó ötletnek tartanák-e, ha megkülönböztető jelzést használó autót erre vagy arra elengedjék. Próbáljuk rávezetni a válaszadókat a megoldásra” – ecsetelte Rácz Tamás.

A kérdőívet – amelyben számos dologra rákérdeznek azzal kapcsolatban is, hogy mi lehet az oka a problémáknak, milyen változtatásokat javasolnak az autósok, mit gondolnak néhány megoldási ötletről – bárki kitöltheti, akinek jogosítványa van, mégpedig ITT. Szeretnék legalább 500-1000 kitöltő eredményeit látni, aztán azok kiértékelése után jöhetnek a tanulságok a mentőfolyosóval kapcsolatban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Emlékszem, mekkora megrökönyödést váltott ki főnökömből, a néhai nagyszerű „örökös pénzügyminiszter” Hetényi Istvánból az az ötletem, hogy a beérkezett nagyberuházási ötletet akkor támogassuk, ha ahhoz mintegy „részvényjegyzési kötelezvényként” egy ívet csatolunk, amelyben az előterjesztők és a véleményezők (ha támogatták a nagyberuházás ötletét) aláírásukkal egy évi fizetésük felét ajánlják fel annak igazolásául, hogy valóban mennyire meg vannak győződve az ötlet hasznosságáról. Ezt az ötletet többször próbáltam az előterjesztések írásakor becsempészni, hiszen mennyire hasznos lenne, ha a Budapest-Belgrád vasútvonal, vagy a Paks II., de még az anyák élethosszig tartó adómentességén elveszett adóbevétel felét az előterjesztők magukra vállalnák. Ezzel a saját fizetésük felének a felajánlására kötelező „jegyzési ívnek” a bevezetésével - bármennyire is demagógnak, vagy populistának tűnik is - talán lehetne fékezni azt a vad dühöt, amellyel Bertolt Brecht „A kaukázusi krétakör” c. művében így jellemzett: „iszonyú a csábítás a jóra!” Amiről beszélek nem más, mint, hogy az adófizetők pénzéből (más nemes részeinek a csalánba taszításával) akarnak sokan jót tenni anélkül, hogy ennek költségvetési hiányban, inflációban, a gazdasági növekedés visszaesésében, vagy a versenyképesség csökkenésében testet öltő következményeit is vállalnák. Milyen jól lenne most kihirdetni, hogy az Orbán-kormánynak azon tagjai, akik az anyák „örök adómenteségét” elfogadták életfogytiglan éves jövedelmük felét/harmadát/negyedét ajánlják fel az egészségügy/oktatás/nyugdíj kiadások emiatti mérséklődésének az ellensúlyozására. Persze a jótékonykodás/a jóléti állam és az államháztartás állapota/deficitje közötti összefüggés nem új, a szakirodalomban félévszázada erről folynak a viták.

Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében.

There is confusion over the status of the critical shipping lane, after the US and Iran gave conflicting statements about its opening.

