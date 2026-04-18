Miért bénázzuk el a segítést baleseteknél? A közlekedési szakértő válaszol

Az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület egy közlekedésbiztonsággal és a magyar közlekedés rugalmasabb, hatékonyabb működésével foglalkozó civil szervezet, autós újságírók alapították, igyekeznek a mindennapi közlekedésben tapasztalt problémákat valahogy összegezni, összegyűjteni, megoldási javaslatot kidolgozni rájuk, és lehetőség szerint a közlekedéspolitika felé is tolmácsolni ezeket a bajokat és a változtatási lehetőségeket.

Az egyik ilyen probléma, amit minden nap látnak autópályán Magyarországon, hogy baleset, torlódás esetén nagyon vegyes módon reagálnak az autósok, teherautósofőrök.

Mint Rácz Tamás, az egyesület elnöke az InfoRádióban rámutatott, a közlekedők fele tud róla talán, hogy hogyan kéne ilyenkor mentőfolyosót kialakítani, a másik fele arra emlékszik még, hogy a leállósávon mennek a mentők, rendőrautók, a külföldiek pedig attól függően, hogy keletről vagy nyugatról jöttek, vagy tudják, hogy osztrák-német mintára hogyan kéne széthúzódniuk, vagy nem. Ezáltal a magyar helyzet lényegesen rosszabb Rácz Tamás szerint, mintha nem lett volna egyáltalán szándék ennek a mentőfolyosónak a bevezetésére, mert összevissza áll mindenki.

„Van, aki próbál középen mentőfolyosót biztosítani. Van, aki a leállósáv felé húzódik, azt zárja el inkább, és így igazából sehol nem tud elmenni a mentő és rendőrautó” – világított rá a szakértő.

A mentőautóknak, a tűzoltóautóknak, illetve a rendőrautóknak kellene a mentőfolyosó, ezzel kapcsolatban is indított az egyesület egy kérdőívet, amelyben azt szeretnék felmérni, hogy a közlekedők nagyjából mekkora része van tisztában azzal, mit is kellene tenni egy ilyen helyzetben.

„Azt kértük tőlük, hogy ott és akkor válaszoljanak, ne nézzenek utána, hogy mit kéne csinálni, csak mondják meg, hogy szerintük mit kéne tenni. És ha igazolva látjuk a probléma súlyosságát, egy olyan megoldási javaslatról kérjük ki a véleményüket, hogy ha dugó alakul ki egy autópályán, akkor jó ötletnek tartanák-e, ha megkülönböztető jelzést használó autót erre vagy arra elengedjék. Próbáljuk rávezetni a válaszadókat a megoldásra” – ecsetelte Rácz Tamás.

A kérdőívet – amelyben számos dologra rákérdeznek azzal kapcsolatban is, hogy mi lehet az oka a problémáknak, milyen változtatásokat javasolnak az autósok, mit gondolnak néhány megoldási ötletről – bárki kitöltheti, akinek jogosítványa van, mégpedig ITT. Szeretnék legalább 500-1000 kitöltő eredményeit látni, aztán azok kiértékelése után jöhetnek a tanulságok a mentőfolyosóval kapcsolatban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.