2026. április 17. péntek
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök (k) az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette balról Melléthei-Barna Márton, jobbról Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselõi.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

Infostart / InfoRádió

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Magyar Péter nem kér rendőri személyi védelmet. „Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen” – fogalmazott közösségi oldalán a Tisza Párt vezetője minap.

„Jelenleg a védett személyek listája meg van határozva, kormányzati döntés kérdése, hogy kit és milyen szinten védenek” – mondta az InfoRádióban Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, hozzátéve, hogy a miniszterelnök kiemelt védelmet élvez.

Emlékeztetett, miután az új kormány még nem alakult meg, Magyar Pétert a saját csapatából őrizték, bár a törvény alapján a kampányban is kaphatott volna hivatalos hatósági védelmet. Hozzátette: Magyarország most különleges helyzetben van, mert nemcsak arról van szó, hogy egy új miniszterelnöke lesz az országnak, hanem a Tisza rendszerváltozást akar, vagyis Magyar Péter nem akarja azokat a személyeket maga körül látni, akik Orbán Viktort is őrizték, mint ahogyan a Karmelitába sem akar beköltözni. „Jelképesen is kifejezi, hogy őt azok a személyek ne védjék, akik korábban vagy még most is Orbán Viktort védték” – mondta.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az ORFK részéről korrekt volt, hogy felajánlotta a védelmet, miután egy sajtótájékoztatón egy férfi kesztyűt dobott a Tisza Párt elnöke felé, mert más támadás is érheti. De ha Magyar Péter így döntött, akkor „ezt a rendőrség tiszteletben fogja tartani, ha nem kér, akkor nem kér”. Ugyanakkor,

miután leteszi a miniszterelnöki esküt, attól kezdve köteles lesz elfogadni

– emelte ki Kis-Benedek József, hozzátéve: törvény rendelkezik arról, hogy hol, mikor, hányan és milyen céllal védik, amin persze lehet lazítani. A címzetes egyetemi tanár úgy véli, hogy ezt a Köztársasági Őrezred, nem pedig a Terrorelhárítási Központ személyvédelmi igazgatósága fogja ellátni. „De hogy fog védelmet kapni, itthon és külföldön egyaránt, abban teljesen biztos vagyok” – tette hozzá.

Bár elég rugalmasak a szabályok, de a magyar törvények értelmében azok, akik személyvédelemben részesülnek, nem csak a kormányfő, azok erről nem mondhatnak le – ismételte meg a biztonságpolitikai szakértő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

2026. április 17. 18:53
Még eggyel több parlamenti mandátuma lett a Tisza Pártnak
2026. április 17. 18:05
