Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Magyar Péter nem kér rendőri személyi védelmet. „Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen” – fogalmazott közösségi oldalán a Tisza Párt vezetője minap.

„Jelenleg a védett személyek listája meg van határozva, kormányzati döntés kérdése, hogy kit és milyen szinten védenek” – mondta az InfoRádióban Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, hozzátéve, hogy a miniszterelnök kiemelt védelmet élvez.

Emlékeztetett, miután az új kormány még nem alakult meg, Magyar Pétert a saját csapatából őrizték, bár a törvény alapján a kampányban is kaphatott volna hivatalos hatósági védelmet. Hozzátette: Magyarország most különleges helyzetben van, mert nemcsak arról van szó, hogy egy új miniszterelnöke lesz az országnak, hanem a Tisza rendszerváltozást akar, vagyis Magyar Péter nem akarja azokat a személyeket maga körül látni, akik Orbán Viktort is őrizték, mint ahogyan a Karmelitába sem akar beköltözni. „Jelképesen is kifejezi, hogy őt azok a személyek ne védjék, akik korábban vagy még most is Orbán Viktort védték” – mondta.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az ORFK részéről korrekt volt, hogy felajánlotta a védelmet, miután egy sajtótájékoztatón egy férfi kesztyűt dobott a Tisza Párt elnöke felé, mert más támadás is érheti. De ha Magyar Péter így döntött, akkor „ezt a rendőrség tiszteletben fogja tartani, ha nem kér, akkor nem kér”. Ugyanakkor,

miután leteszi a miniszterelnöki esküt, attól kezdve köteles lesz elfogadni

– emelte ki Kis-Benedek József, hozzátéve: törvény rendelkezik arról, hogy hol, mikor, hányan és milyen céllal védik, amin persze lehet lazítani. A címzetes egyetemi tanár úgy véli, hogy ezt a Köztársasági Őrezred, nem pedig a Terrorelhárítási Központ személyvédelmi igazgatósága fogja ellátni. „De hogy fog védelmet kapni, itthon és külföldön egyaránt, abban teljesen biztos vagyok” – tette hozzá.

Bár elég rugalmasak a szabályok, de a magyar törvények értelmében azok, akik személyvédelemben részesülnek, nem csak a kormányfő, azok erről nem mondhatnak le – ismételte meg a biztonságpolitikai szakértő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.