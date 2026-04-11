Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Mint a miniszterelnök fogalmazott, azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítik, legyen meg az egymillió kézfogás. A cél az, mondta, hogy „keressünk fel egymillió embert, és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, és a Fidesz a biztos választás”. Mint fogalmazott, „a ránk eső kézfogás-mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során”.