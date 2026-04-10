Nébih: nincs több korlátozás a madárinfluenza miatt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) feloldotta a madárinfluenza miatt fennálló utolsó megfigyelési körzeteket is, így jelenleg nincs Magyarországon korlátozás alá eső terület, ugyanakkor a vadon élő madarakban a vírus továbbra is jelen lehet, ezért a járványvédelmi intézkedések betartása kiemelten fontos – közölte pénteken a Nébih.

Március 9. óta nem igazolt a Nébih laboratóriuma újabb magas patogenitású madárinfluenza esetet. A kedvező járványügyi helyzetre és az egyéb szükséges intézkedések (például fertőtlenítési munkálatok) lezárására tekintettel a korlátozások megszűntek.

A közleményben a Nébih felhívta az állattartók figyelmét, hogy a vírus továbbra is jelen van a vadmadár állományban, ezért a járványvédelmi előírások betartása kiemelten fontos, valamint a baromfiállományok fertőződésének kockázata változatlanul fennáll. A magas kockázatú vármegyékben emellett érvényben van a kereskedelmi célú baromfiállományokra még októberben elrendelt kötelező zártan tartás.

A korlátozó intézkedések feloldása önmagában még nem jelenti az ország mentes státuszának hivatalos elismerését – emelte ki a hivatal. Az Európai Unión belüli kereskedelem ezentúl korlátozás nélkül folytatható, ugyanakkor egyes országok fenntarthatják saját kereskedelmi korlátozásaikat. A harmadik országokkal kapcsolatos aktuális kereskedelmi információkról a Nébih honlapján lehet tájékozódni.