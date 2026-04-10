2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: Unsplash

Nébih: nincs több korlátozás a madárinfluenza miatt

Infostart / MTI

Jelenleg nincs korlátozás kihirdetve egyetlen területre sem, habár a hivatal azért kiemelte, hogy a vadmadarakban továbbra is jelen lehet a veszélyes vírus.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) feloldotta a madárinfluenza miatt fennálló utolsó megfigyelési körzeteket is, így jelenleg nincs Magyarországon korlátozás alá eső terület, ugyanakkor a vadon élő madarakban a vírus továbbra is jelen lehet, ezért a járványvédelmi intézkedések betartása kiemelten fontos – közölte pénteken a Nébih.

Március 9. óta nem igazolt a Nébih laboratóriuma újabb magas patogenitású madárinfluenza esetet. A kedvező járványügyi helyzetre és az egyéb szükséges intézkedések (például fertőtlenítési munkálatok) lezárására tekintettel a korlátozások megszűntek.

A közleményben a Nébih felhívta az állattartók figyelmét, hogy a vírus továbbra is jelen van a vadmadár állományban, ezért a járványvédelmi előírások betartása kiemelten fontos, valamint a baromfiállományok fertőződésének kockázata változatlanul fennáll. A magas kockázatú vármegyékben emellett érvényben van a kereskedelmi célú baromfiállományokra még októberben elrendelt kötelező zártan tartás.

A korlátozó intézkedések feloldása önmagában még nem jelenti az ország mentes státuszának hivatalos elismerését – emelte ki a hivatal. Az Európai Unión belüli kereskedelem ezentúl korlátozás nélkül folytatható, ugyanakkor egyes országok fenntarthatják saját kereskedelmi korlátozásaikat. A harmadik országokkal kapcsolatos aktuális kereskedelmi információkról a Nébih honlapján lehet tájékozódni.

nébih

járvány

korlátozás

állategészségügy

madárinfluenza

megszűnés

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót"

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót”
Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
 

Hát ez meg micsoda?! Szemet vetett a miniszter a nyugdíj-megtakarításokra, így rúgná be az európai gazdaságot

Hát ez meg micsoda?! Szemet vetett a miniszter a nyugdíj-megtakarításokra, így rúgná be az európai gazdaságot

Több európai országnak kellene tőkefedezeti nyugdíjrendszert bevezetnie az északi államok és Hollandia mintájára. Ezzel jelentősen erősödhetne az európai tőkepiac – jelentette ki Niklas Wykman, a svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter pénteken Helsinkiben.

Hatalmas fordulat az oktatásban: bejelentették a brutális reformot, már a házi feladatokat is a gép veszi kezelésbe

Hatalmas fordulat az oktatásban: bejelentették a brutális reformot, már a házi feladatokat is a gép veszi kezelésbe

Átfogó oktatási reformot indít Kína, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

