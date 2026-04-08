2026. április 8. szerda Dénes
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Dobó János

Infostart / MTI

Életének 84. évében elhunyt Dobó János Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte a testület szerdán.

A közlemény szerint Dobó Jánost április 4-én, szombaton este érte a halál.

Dobó János 1942-ben született Máramarosszigeten. Családjával 1944-ben települt át Magyarországra. Középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte. Érettségi után a Veszprém megyei Tanácsi Építő Vállalatában adminisztrátorként dolgozott, majd 1962-1967 között a VEGYTERV Építész Irodájában konstruktőri és segédtervezői feladatokat kapott. Ott került kapcsolatba az ipari építészettel, amely később egész építészeti pályáját meghatározta.

1965-ben felvételt nyert a BME Építészkarára, 1970-ben a Középülettervezési Tanszéken diplomadíjjal végzett. 1974-1976 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskolájának III. ciklusát, mesterei között volt Plesz Antal, akihez később életre szóló barátság fűzte. Pályáját az IPARTERV-nél kezdte, 1986-ig ott volt vezető tervező, legjelentősebb munkái – a miskolci Patyolat központi telephelye, a budapesti Taurus raktárbázis, a móri Elektródagyár – ehhez az időszakhoz köthetők.

1986-tól a MATERV egyik műtermét vezette, egészen 2002-es nyugdíjba vonulásáig. 1991-1994 között ezzel párhuzamosan Csopak főépítészi hivatalát vezette. Ipari, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítmények mellett a tervei között több iskolabővítés, kulturális központ, szálloda is szerepel, valamint településtervezéssel, városközpont-beépítési tervekkel is foglalkozott.

Nagyobb munkái mellett mintegy 20 családi házat tervezett – írták a közleményben.

Kiemelték, hogy építész tevékenysége mellett Dobó János 1976-tól a Műegyetem építész karának korrektoraként, majd 1986-1990 között a MÉSZ Mesteriskolájának mestertanáraként nagy hatást gyakorolt az utána következő építész generációra. 1990 után az Ybl Miklós Főiskola tanáraként és a BME építész karának diplomabizottsági tagjaként folytatta ezt a tevékenységét. Emellett évtizedeken át szerepet vállalt a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara munkájában bizottságok tagjaként és vezetőségi tagként.

A Magyar Művészeti Akadémia 2011-ben választotta rendes tagjává.

Dobó János munkásságát 1980-ban ÉVM Nívódíjjal és miniszteri dicsérettel, 1981-ben Ybl Miklós-díjjal, 1984-ben az IPARTERV Nívódíjával, 1989-ben ismét ÉVM Nívódíjjal jutalmazták. 1970-ben "Egyetemisták a fővárosért" Diplomadíjat kapott, 1980-ban a Magyar Építőipar folyóirat oklevelét vehette át, 1989-ben "Veszprém megyéért" kitüntetéssel ismerték el.

Dobó Jánost a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP
Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje” és az egyik „ifjú titánja” is.
Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?

A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

