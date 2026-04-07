Választás 2026 – változás a kormányablakok nyilvántartásánál

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. A kormányablakok – néhány kivétellel – országszerte április 11-én, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva – tudatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Mint a tárca közleményében olvasható, aki még a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést.

Akinek az új lakcímét április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, így ott tud majd szavazni.

Péntek 9 óra után történő lakcímváltozás esetén a korábbi cím szerinti szavazókörben lehet voksolni.

A szavazáshoz érvényes

személyazonosító igazolvány

vagy útlevél

vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges.

Nem feltétele a szavazásnak a lakcímkártya.

Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hétvégi nyitvatartás ideje alatt az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére kizárólag bankkártyával lesz lehetőség.

Ügyintézés előtt kérik, mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról!