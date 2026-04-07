2026. április 7. kedd
Az újonnan átadott kormányablak a dunakeszi Verseny utcában 2021. szeptember 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Választás 2026 – változás a kormányablakok nyilvántartásánál

Infostart / MTI

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, valamint 12-én vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és lakcímkártya pótlására lesz lehetőség. Fontos, hogy az érintett napokon kizárólag bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni.

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. A kormányablakok – néhány kivétellel – országszerte április 11-én, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva – tudatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Mint a tárca közleményében olvasható, aki még a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést.

Akinek az új lakcímét április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, így ott tud majd szavazni.

Péntek 9 óra után történő lakcímváltozás esetén a korábbi cím szerinti szavazókörben lehet voksolni.

A szavazáshoz érvényes

  • személyazonosító igazolvány
  • vagy útlevél
  • vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges.
  • Nem feltétele a szavazásnak a lakcímkártya.

Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hétvégi nyitvatartás ideje alatt az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére kizárólag bankkártyával lesz lehetőség.

Ügyintézés előtt kérik, mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról!

bankkártya

lakcímkártya

személyi igazolvány

kormányablak

ktm

választás 2026

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?
Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

Kínában egyelőre még visszafogott a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása.

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

