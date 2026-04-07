Milliókba kerülhet egy ital az autósoknak – erre talán elsőre nem is gondolnánk

Magyarországon 2008 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben, ennek ellenére sokan még mindig kockáztatnak. Az ünnepi időszakokban különösen gyakori, hogy az alkoholfogyasztás után is volán mögé ülnek, ezért a hatóságok ilyenkor fokozott ellenőrzéseket tartanak. A tavalyi razziák során 450 ittas sofőrt szűrtek ki, ami ugyan arányaiban nem tűnik kiugrónak, de az ideális cél az lenne, hogy egyetlen ilyen eset se forduljon elő. Az alkohol ugyanis jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntéshozatalt, ami súlyos balesetekhez vezethet: a KSH adatai szerint 2025-ben 848 személyi sérüléssel járó baleset köthető ittas közlekedéshez.

A szigorú ellenőrzések mellett a jogszabályok is komoly következményeket helyeznek kilátásba, mégis sokan próbálják „kiszámolni”, mikor ülhetnek újra autóba, akár alkoholszondák segítségével. Ez azonban hamis biztonságérzetet adhat, hiszen a hatóságok minden esetben vizsgálják az alkoholfogyasztást. Az ittas vezetés súlyos szankciókat von maga után: többéves eltiltás, utánképzés vagy akár szabadságvesztés is lehet a következmény. Ráadásul anyagilag is komoly kockázatot jelent, mivel a biztosító megtagadhatja a kifizetést, sőt a károkozót akár több millió forintos kártérítés megfizetésére is kötelezhetik, amit utólag teljes egészében behajthatnak rajta – hívja fel a figyelmet a Totalcar.

Ez azt jelenti, hogy bár balesetben a vétlen fél számára fizet a biztosító, az ittas okozóval akár fel is bonthatja a szerződést. Emellett az okozóval legfeljebb ötmillió forintig szinte garantáltan kifizetteti a kártérítést és ettől a Casco sem véd meg – hiszen 0,8 ezrelék véralkoholszint felett a biztosítók minden esetben megtagadják a kifizetést. Ezt lehet fokozni azzal, ha az ittas sofőr olyan járművel okoz balesetet, amire előzetesen nem kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb-t). Ilyenkor a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) egy kártalanítási számláról kifizeti a vétlen felet, azonban ezt az összeget később teljes egészében behatja a károkozón.