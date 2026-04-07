2026. április 7. kedd Herman
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young adult drinking beer while driving, she is going to a party.
Nyitókép: Matic Grmek/Getty Images

Milliókba kerülhet egy ital az autósoknak – erre talán elsőre nem is gondolnánk

Infostart

Statisztikailag kimutatható, hogy az olyan ünnepek során, mint a húsvét, magasabb az ittas sofőrök száma az utakon.

Magyarországon 2008 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben, ennek ellenére sokan még mindig kockáztatnak. Az ünnepi időszakokban különösen gyakori, hogy az alkoholfogyasztás után is volán mögé ülnek, ezért a hatóságok ilyenkor fokozott ellenőrzéseket tartanak. A tavalyi razziák során 450 ittas sofőrt szűrtek ki, ami ugyan arányaiban nem tűnik kiugrónak, de az ideális cél az lenne, hogy egyetlen ilyen eset se forduljon elő. Az alkohol ugyanis jelentősen rontja a reakcióidőt és a döntéshozatalt, ami súlyos balesetekhez vezethet: a KSH adatai szerint 2025-ben 848 személyi sérüléssel járó baleset köthető ittas közlekedéshez.

A szigorú ellenőrzések mellett a jogszabályok is komoly következményeket helyeznek kilátásba, mégis sokan próbálják „kiszámolni”, mikor ülhetnek újra autóba, akár alkoholszondák segítségével. Ez azonban hamis biztonságérzetet adhat, hiszen a hatóságok minden esetben vizsgálják az alkoholfogyasztást. Az ittas vezetés súlyos szankciókat von maga után: többéves eltiltás, utánképzés vagy akár szabadságvesztés is lehet a következmény. Ráadásul anyagilag is komoly kockázatot jelent, mivel a biztosító megtagadhatja a kifizetést, sőt a károkozót akár több millió forintos kártérítés megfizetésére is kötelezhetik, amit utólag teljes egészében behajthatnak rajta – hívja fel a figyelmet a Totalcar.

Ez azt jelenti, hogy bár balesetben a vétlen fél számára fizet a biztosító, az ittas okozóval akár fel is bonthatja a szerződést. Emellett az okozóval legfeljebb ötmillió forintig szinte garantáltan kifizetteti a kártérítést és ettől a Casco sem véd meg – hiszen 0,8 ezrelék véralkoholszint felett a biztosítók minden esetben megtagadják a kifizetést. Ezt lehet fokozni azzal, ha az ittas sofőr olyan járművel okoz balesetet, amire előzetesen nem kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb-t). Ilyenkor a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) egy kártalanítási számláról kifizeti a vétlen felet, azonban ezt az összeget később teljes egészében behatja a károkozón.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak. Az amerikai elnök, keleti parti idő szerint hétfő délután a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban. Trump egyik mondatában jelentős fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben, mely szerint akár már holnap éjjel képes lenne kiiktatni a közel-keleti államot. A sajtótájékoztató idejére némileg visszaesett a főbb indexek emelkedése. A kereskedési idő végére azonban pozitívban tudtak maradni a legfontosabb amerikai indexek. Az S&P 500 árfolyama 0,45%-kal került feljebb, a Dow Jones pedig 0,36%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A Nasdaq 0,54%-os pluszban zárt.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

