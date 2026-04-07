2026. április 7. kedd Herman
Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Ezek az átutalások szemet szúrtak a hatóságoknak

Infostart / MTI

A Ceglédi Járási Ügyészség minősített pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival és társával, egy nővel szemben, akik rövid idő alatt több millió forint bűncselekményekből származó pénz felett rendelkeztek

Mint a Pest Vármegyei Főügyészség közléséből kiderült, a gyöngyösi férfi 2020 nyarán ismerkedett meg a jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkező társával, akit rábeszélt, hogy hozzon létre egy céget. A nő a cég részére bankszámlát nyitott, majd a kapott bankkártyát átadta a férfinak azért, hogy a számlára érkező, bűncselekményekből származó pénzekkel különböző tranzakciókat tudjon végezni. A megállapodás szerint a nő ezért minden hónapban 100 000 forintot kapott.

A bankszámlára csaknem két hónap alatt több mint 17 millió forint érkezett különböző sértettektől.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit és a nőt minősített pénzmosás bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá a férfival szemben a korábbi végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, a nővel szemben pedig a cégvezetői foglalkozástól történő eltiltását indítványozza.

Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd.

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

A budapesti lakosok, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti állandósult konfliktus, hogy az infrastruktúra fejlesztése nem követi kellő ütemben a lakóparképítéseket.

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

