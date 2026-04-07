Ezek az átutalások szemet szúrtak a hatóságoknak

Mint a Pest Vármegyei Főügyészség közléséből kiderült, a gyöngyösi férfi 2020 nyarán ismerkedett meg a jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkező társával, akit rábeszélt, hogy hozzon létre egy céget. A nő a cég részére bankszámlát nyitott, majd a kapott bankkártyát átadta a férfinak azért, hogy a számlára érkező, bűncselekményekből származó pénzekkel különböző tranzakciókat tudjon végezni. A megállapodás szerint a nő ezért minden hónapban 100 000 forintot kapott.

A bankszámlára csaknem két hónap alatt több mint 17 millió forint érkezett különböző sértettektől.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit és a nőt minősített pénzmosás bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá a férfival szemben a korábbi végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, a nővel szemben pedig a cégvezetői foglalkozástól történő eltiltását indítványozza.

Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd.