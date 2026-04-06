Tényleg létrejön az első magyar energiaszövetkezet – nem Budapesten

Arról ír a Vg.hu, hogy nagyvállalati szereplők részvételével szövetkezeti formában működő energiaközösségek szervezésébe kezdett a VOSZ és az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT). A jelentős energiamegtakarítással kecsegtető szövetkezetekből megyénként egyet kívánnak életre hívni, az első ilyen energiaközösség megalakítását a napokban jelentették be Debrecenben.

Gyalog Zsolt a VOSZ energetikai szekciójának elnöke a pilot projekt helyszínválasztásának nyomós okaként említette Debrecen gazdaságának, benne ipari infrastruktúrájának látványos fejlődését, ami kiváló alapot adhat az energiaközösség stabil működéséhez.

A szükséges energiát elsősorban a Debrecen Déli Iparparkjában létrehozandó napelempark szolgáltatja majd, az energiatáró kapacitások kialakításához pedig az ugyancsak ott működő CATL által gyártandó rendszerek jöhetnek számításba.

A kezdeti befektetések költségét mintegy ötvenmilliárd forintra becsülik,

forrása a Jedlik Ányos program lehet.

Az energiaközösség működése: amikor a szövetkezeti tagnak erre van szüksége, akkor elektromos autóját kedvezményesen tankolhatja meg a szövetkezet töltőállomásán, amikor viszont otthoni napenergia-termelő rendszerében neki keletkezik feleslege, akkor azt autójával beviheti a közös töltőállomásra, ahol kvázi eladja. A számítások azt mutatják, hogy egy ilyen energiaközösségben 5-35 százalék közötti energiamegtakarítást lehet realizálni.

Vagyis a rendszer egyszerre lehet környezet- és pénztárcabarát.