ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
330.39
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készített képen talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében 2023. február 23-án. A valaha volt legnagyobb, mintegy 3000 milliárd forint összértékű magyarországi beruházás keretében a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) közvetlenül 9000 új munkahelyet hoz létre Debrecenben.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Tényleg létrejön az első magyar energiaszövetkezet – nem Budapesten

Infostart

A szükséges energiát elsősorban a Debrecen Déli Iparparkjában létrehozandó napelempark szolgáltatja majd, az energiatáró kapacitások kialakításához pedig az ugyancsak ott működő CATL által gyártandó rendszerek jöhetnek számításba.

Arról ír a Vg.hu, hogy nagyvállalati szereplők részvételével szövetkezeti formában működő energiaközösségek szervezésébe kezdett a VOSZ és az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT). A jelentős energiamegtakarítással kecsegtető szövetkezetekből megyénként egyet kívánnak életre hívni, az első ilyen energiaközösség megalakítását a napokban jelentették be Debrecenben.

Gyalog Zsolt a VOSZ energetikai szekciójának elnöke a pilot projekt helyszínválasztásának nyomós okaként említette Debrecen gazdaságának, benne ipari infrastruktúrájának látványos fejlődését, ami kiváló alapot adhat az energiaközösség stabil működéséhez.

A kezdeti befektetések költségét mintegy ötvenmilliárd forintra becsülik,

A kezdeti befektetések költségét mintegy ötvenmilliárd forintra becsülik,

forrása a Jedlik Ányos program lehet.

Az energiaközösség működése: amikor a szövetkezeti tagnak erre van szüksége, akkor elektromos autóját kedvezményesen tankolhatja meg a szövetkezet töltőállomásán, amikor viszont otthoni napenergia-termelő rendszerében neki keletkezik feleslege, akkor azt autójával beviheti a közös töltőállomásra, ahol kvázi eladja. A számítások azt mutatják, hogy egy ilyen energiaközösségben 5-35 százalék közötti energiamegtakarítást lehet realizálni.

Vagyis a rendszer egyszerre lehet környezet- és pénztárcabarát.

Kezdőlap    Belföld    Tényleg létrejön az első magyar energiaszövetkezet – nem Budapesten

debrecen

energia

jedlik ányos energetikai program

energiaszövetkezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél" természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás" húsvétja után a hétfő már „a népé". 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 10:45
Budapest: több tízezrek voksolnak nem a lakóhelyükön
2026. április 6. 10:08
Közeleg a határidő: így kérhető mozgóurna a választáshoz
×
×