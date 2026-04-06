ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.14
usd:
330.23
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy csatorna partja fűvel, náddal.
Nyitókép: Unsplash

Megcsinálják a hiányzó négy kilométert a Duna-Tisza közi Homokhátság vízátemelő rendszerében

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Megkezdődik a homokháti vízpótlás befejező ütemének kiépítése – erről számolt be az InfoRádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese.

„A homokhátsági vízpótlás kulcseleme, hogy a magas pontokra is fel kell juttatni a rendelkezésre álló vizet, jelen esetben a Tisza irányából. Ez azt jelenti, hogy szivattyúval kell átemelni a csatornaszakaszokban” – mondta az InfoRádióban Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese.

A szakértő elmondta, a teljes vízpótlási nyomvonal 32 kilométer hosszú, ebből eddig 28 kilométer valósult meg átemelési pontokkal, és most a záró 4 kilométer fog megépülni a fejlesztés során.

Az említett utolsó szakasz Mórahalom és Zákányszék térségében lesz. Ez egy fontos fejlesztés, mert amellett, hogy eljuttatja a tiszai vízkészletet Mórahalom határáig, a keresztező csatornarendszerekben vízleadási pontok jönnek létre, amivel létrejön a táji vízpótlás – emelte ki a főigazgató-helyettes. Gacsályi József leszögezte:

„ha ez a fennmaradó 4 kilométer is létrejön, akkor a klímaváltozás miatt felborult vízháztartási egyensúlyban is lehet a bevételi vízkészleteket pótolni”.

A mostani projekt kimondottan öntözésfejlesztési céllal valósul meg, de éves ciklusban üzemeltetve ezeket a rendszereket sokkal nagyobb vízgazdálkodási célokra is lehet működtetni – tette hozzá.

Az OVF műszaki főigazgató-helyettese szerint mindenképpen profitál majd a mezőgazdaság a beruházásból, mert a korábbi fejlesztések után is az volt látható, hogy ahol megjelenik a víz, ott néhány hónapon belül újraéled az élőhely. A mostani tehát szervesen illeszkedik abba az 5 projektbe, ami a teljes Homokhátság vízkészlet-gazdálkodását hivatott fejleszteni. Ezek közül ez az első állomás, ahol effektív kivitelezési munka kezdődik meg – tette hozzá.

A következő helyszínen, Tiszaalpár térségében pár napon belül megindul a közbeszerzési felhívás, a többi helyen pedig már olyan szinten áll a tervezés, hogy ott is hamarosan a kivitelezéssel lehet majd a munkát folytatni – sorolta Gacsályi József.

A szakértő arról is beszélt, hogy az elkészülő 32 kilométeren összesen 22 méteres a szintkülönbség, ide hat átemelési ponton keresztül lehet a vizet feljuttatni. A kapacitás összesen másodpercenként egy köbméter, amit a Tisza vízkészletéből fognak biztosítani. Mint mondta,

az ágazat elindította a Vizet a tájba programot, aminek a lényege a vízkészletekkel térben és időben való gazdálkodás, azaz ott kell betárazni belőle, ahol rendelkezésre áll, és ott, illetve akkor felhasználni, ahol és amikor szükséges.

A főigazgató hangsúlyozta: ez a legegyszerűbb módja egy tájhasználat-váltással a korábbi, szabályozás előtti, mély területeken a víz megtartásának és megőrzésének.

Mindez történhet a helyben keletkező vizek, például belvizek megtartásával, az árvizek kivezetésével, a magas hátsági területekre pedig energia felhasználásával, tehát szivattyúrendszerekkel lehet eljuttatni a vizet – részletezte a szakember. Arra is kitért, hogy az OVF a KEHOP Plusz programban 260 milliárd forint értékben fog hasonló fejlesztéseket megvalósítani, ebben benne vannak a dombvidéki területek helyben keletkező vizeinek visszatartása is. Az öt homokhátsági fejlesztés 94 milliárd forintból valósul meg, és ennek a láncnak az indulóprojektje a mórahalomi – szögezte le.

KAPCSOLÓDÓ HANG

mezőgazdaság

beruházás

projekt

vízgazdálkodás

országos vízügyi főigazgatóság

mórahalom

vízvisszatartás

főigazgató-helyettes

gacsályi józsef

homokátság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Mit teszünk az asztalra húsvétkor? Mire költünk kevesebbet? És mi az, amin még az infláció mellett sem spórolunk? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch as Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before

The four astronauts will beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 19:28
A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát
2026. április 6. 18:04
Sajtóhír: egyre több DK-s és kutyapártos kap tiszás fenyegetést
×
×