Megcsinálják a hiányzó négy kilométert a Duna-Tisza közi Homokhátság vízátemelő rendszerében

„A homokhátsági vízpótlás kulcseleme, hogy a magas pontokra is fel kell juttatni a rendelkezésre álló vizet, jelen esetben a Tisza irányából. Ez azt jelenti, hogy szivattyúval kell átemelni a csatornaszakaszokban” – mondta az InfoRádióban Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese.

A szakértő elmondta, a teljes vízpótlási nyomvonal 32 kilométer hosszú, ebből eddig 28 kilométer valósult meg átemelési pontokkal, és most a záró 4 kilométer fog megépülni a fejlesztés során.

Az említett utolsó szakasz Mórahalom és Zákányszék térségében lesz. Ez egy fontos fejlesztés, mert amellett, hogy eljuttatja a tiszai vízkészletet Mórahalom határáig, a keresztező csatornarendszerekben vízleadási pontok jönnek létre, amivel létrejön a táji vízpótlás – emelte ki a főigazgató-helyettes. Gacsályi József leszögezte:

„ha ez a fennmaradó 4 kilométer is létrejön, akkor a klímaváltozás miatt felborult vízháztartási egyensúlyban is lehet a bevételi vízkészleteket pótolni”.

A mostani projekt kimondottan öntözésfejlesztési céllal valósul meg, de éves ciklusban üzemeltetve ezeket a rendszereket sokkal nagyobb vízgazdálkodási célokra is lehet működtetni – tette hozzá.

Az OVF műszaki főigazgató-helyettese szerint mindenképpen profitál majd a mezőgazdaság a beruházásból, mert a korábbi fejlesztések után is az volt látható, hogy ahol megjelenik a víz, ott néhány hónapon belül újraéled az élőhely. A mostani tehát szervesen illeszkedik abba az 5 projektbe, ami a teljes Homokhátság vízkészlet-gazdálkodását hivatott fejleszteni. Ezek közül ez az első állomás, ahol effektív kivitelezési munka kezdődik meg – tette hozzá.

A következő helyszínen, Tiszaalpár térségében pár napon belül megindul a közbeszerzési felhívás, a többi helyen pedig már olyan szinten áll a tervezés, hogy ott is hamarosan a kivitelezéssel lehet majd a munkát folytatni – sorolta Gacsályi József.

A szakértő arról is beszélt, hogy az elkészülő 32 kilométeren összesen 22 méteres a szintkülönbség, ide hat átemelési ponton keresztül lehet a vizet feljuttatni. A kapacitás összesen másodpercenként egy köbméter, amit a Tisza vízkészletéből fognak biztosítani. Mint mondta,

az ágazat elindította a Vizet a tájba programot, aminek a lényege a vízkészletekkel térben és időben való gazdálkodás, azaz ott kell betárazni belőle, ahol rendelkezésre áll, és ott, illetve akkor felhasználni, ahol és amikor szükséges.

A főigazgató hangsúlyozta: ez a legegyszerűbb módja egy tájhasználat-váltással a korábbi, szabályozás előtti, mély területeken a víz megtartásának és megőrzésének.

Mindez történhet a helyben keletkező vizek, például belvizek megtartásával, az árvizek kivezetésével, a magas hátsági területekre pedig energia felhasználásával, tehát szivattyúrendszerekkel lehet eljuttatni a vizet – részletezte a szakember. Arra is kitért, hogy az OVF a KEHOP Plusz programban 260 milliárd forint értékben fog hasonló fejlesztéseket megvalósítani, ebben benne vannak a dombvidéki területek helyben keletkező vizeinek visszatartása is. Az öt homokhátsági fejlesztés 94 milliárd forintból valósul meg, és ennek a láncnak az indulóprojektje a mórahalomi – szögezte le.