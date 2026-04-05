Áteszi szavazólapját egy férfi a szlovéniai parlamenti választásokon Arnace településen 2026. március 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Egy hét múlva választás: fontos infók a levélcsomagokról

Infostart / MTI

151 ezer levélszavazatot már leadtak. A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása.

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

Az NVI vasárnap délelőtti adatai szerint már 151 485 levélszavazatot leadtak a választók: 8838-at közvetlenül az NVI-hez, 142 647-et a külképviseletekhez.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-ei országgyűlési választáson, ehhez

március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren kérték, az NVI pedig március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.

Azok a választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat vasárnapig, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában (oevi).

A levélcsomag pótlása előtt a választási iroda ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a levélben szavazók jegyzékében és a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte-e. A választási iroda rögzíti, hogy kinek és mikor adott át pótlólag levélcsomagot.

A Nemzeti Választási Iroda azt javasolja azoknak a választópolgároknak, akik külképviseleten kérik levélcsomagjuk pótlását, hogy akkor ott helyben adják is le levélszavazatukat.

Azok, akik a levélcsomag pótlását az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában kérik, levélszavazatukat csak a szavazás napján, április 12-én reggel 6 és este 7 óra között tudják leadni.

A levélcsomag pótlását az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban péntekig munkanapokon 9 és 16 óra között lehet kérni. A szavazási levélcsomagok pótlását a külképviseleteken munkanapokon 9 és 16 óra között lehet kérni, de a beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodákban mindennap helyi idő szerint 7-től 21 óráig, a szavazás előtti napon, április 11-én 7-től 22 óráig, a szavazás napján pedig 6 és 19 óra között van erre lehetőség.

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre - az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre vagy a kijelölt határ menti településekre - is, az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez.

A válaszborítékot feladhatja postán (bárhonnan ingyen), ebben az esetben a levélnek április 12-én 19 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, a beérkezés határideje ilyenkor a külképviseleti szavazás vége.

A válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján 6 és 19 óra között, valamint bármely külképviseleten munkanapokon, általában 9 és 16 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt.

levélszavazás

országgyűlési választás

választás 2026

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

