ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.88
usd:
338.87
bux:
121718.08
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közlekedő autók esős időben.
Nyitókép: Getty Images/Prasitsak Smaksman

Csak a nyúl hoz meleget, pár napig fagyoskodni fogunk

Infostart

A jövő hét első felében még erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé lehet eső, és az erős szél mellett a hőmérséklet kedden csak 6 és 11 Celsius-fok között alakul. Szerdától csökken a csapadék esélye és melegedés kezdődik, húsvétvasárnap már többnyire napos időre van kilátás 15-20 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor, a legtöbb - tartós - csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet, míg nyugatabbra kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható, északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, a csapadék esélye az Alpokalján és a Kisalföldön a legkisebb. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik.

A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 6 és 11 fok között alakul.

Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől csökken a felhőzet, késő estére a legtöbb helyen már gyengén felhős idő várható. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de délután már minimális a csapadék esélye. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 9 és 15 fok között lesz.

Csütörtökön változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de néhol előfordulhat záporeső. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Nagypénteken is változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 12 és 17 fok között valószínű.

Nagyszombaton többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol kisebb zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Húsvétvasárnap többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. A délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Kezdőlap    Belföld    Csak a nyúl hoz meleget, pár napig fagyoskodni fogunk

időjárás-előrejelzés

húsvét

hideg idő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Az oroszok új internethálózatot építenek

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 21:43
Orkánerejű széllökéseket mértek a Balaton térségében – a nap hirei
2026. március 29. 20:31
Banális ok miatt terelték ki az Intersparból az embereket
×
×