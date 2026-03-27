Változik a közlekedés a Kossuth Lajos tér környékén

Azt írták, március 27-én a délelőtti órákban megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából az V. kerületi Kossuth Lajos téren, ezért korlátozásokra kell készülni a környéken. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek – ismertették.

A tájékoztatás szerint a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 10:30 és 12:30 között rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H; Pesterzsébet, Pacsirtatelep; valamint a Keleti pályaudvar M és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

