Naplementében a Rákóczi-szobor és az Országház a Kossuth Lajos téren 2025. december 26-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Változik a közlekedés a Kossuth Lajos tér környékén

Infostart / MTI

Rendezvény miatt változik a közlekedés péntek délelőtt a Kossuth Lajos tér környékén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Azt írták, március 27-én a délelőtti órákban megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából az V. kerületi Kossuth Lajos téren, ezért korlátozásokra kell készülni a környéken. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek – ismertették.

A tájékoztatás szerint a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 10:30 és 12:30 között rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H; Pesterzsébet, Pacsirtatelep; valamint a Keleti pályaudvar M és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

