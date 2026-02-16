ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Fontos határidőre figyelmeztetik a balatoni horgászokat

Infostart

A 2025. évi papír alapú fogási naplók leadási határidejére hívja fel a figyelmet a Horgász Egyesületek Somogy megyei Szövetsége. A dokumentumokat 2026. február 28-ig kell visszajuttatni az érintetteknek.

A szövetség tájékoztatása szerint a tavalyi naplók érvényessége január 31-én lejárt - írja a sonline.hu.

Míg az elektronikus formátumú naplók a HORINFO rendszerben automatikusan lezárultak, a papír alapú naplók esetében a helybéli horgászoknak aktívan intézkedniük kell a leadásról. A határidő be nem tartása anyagi következményekkel jár: aki február végéig nem adja le a naplóját, az a 2026-os állami horgászjegyet csak emelt áron válthatja ki.

A horgászok több benyújtási mód közül választhatnak

  • A rögzítés történhet online a HORINFO rendszeren keresztül.
  • A napló leadható személyesen az illetékes horgászegyesületnél.
  • Postai úton, tértivevénnyel is megküldhető a dokumentum.

A 2026-os évre vonatkozóan a horgászok továbbra is választhatnak a papír alapú és az elektronikus napló között, azonban a szövetség jelezte, hogy az online tagságmegújítást választók számára kizárólag az e-napló igénylése válik lehetővé.

